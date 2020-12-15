Узбекистан на минувшей неделе оформил ожидаемый статус страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Противоположные мнения в сфере внешней политики у нас пока событие весьма редкое. Между тем, именно вопрос участия страны в ЕАЭС неожиданно стал барометром плюрализма, особенно это проявилось на прошлогодних выборах в парламент. Неслучайно путь интеграции в союз был выбран через одобрение в обеих его палатах.

Ковид как двигатель цифровизации позволил нам наблюдать за первым участием президента Шавката Мирзиёева в саммите союза в режиме онлайн. В этом случае, как в известном одесском анекдоте, всегда интереснее «наблюдать за наблюдающими». В общем чате трансляции главной интригой было именно выступление главы Узбекистана. Вопросы «Интересно, как выступит Мирзиёев», «Что скажет Мирзиёев» стали, пожалуй, главным новостным вектором к очередному событию для журналистов, экспертов и обычных сетевых зевак из других стран.

Для главы Узбекистана это был не первый саммит в ту пятницу: с утра он провёл в видео-окошке насыщенную встречу с премьером Индии. На саммите ЕАЭС речь Мирзиёева была краткой, но не менее содержательной. Тезисы его выступления для слушателей внутри страны давно озвучены: статус наблюдателя позволит формировать новые рынки сбыта продукции, устранять препятствия в торговых отношениях, облегчит пребывание трудовых мигрантов в России и Казахстане. Но в этой чёткости есть и выверенный прагматизм — главный месседж для внешней аудитории.

Партнёры, что географически дальше просторов СНГ, интеграцию Ташкента с ЕАЭС воспринимают по-разному. Пессимисты утверждают: превратимся в сырьевой придаток. Давайте сначала вступим в ВТО. Понимаю их совершенно не тонкие намёки на наших северных соседей. Не понимаю экономической логики. Работа на гигантский спрос даст нам рост производства, зарплат, налогов. Совсем ничего плохого здесь не нахожу. К примеру, многие европейские компании работают на нашем рынке именно через страны ЕАЭС. Более того, совсем недавно Брюссель предоставил нам новые торговые преференции.

Безусловно, ЕАЭС — весьма сложное и противоречивое объединение. Президент Беларуси Александр Лукашенко, председательствующий на встрече, в открытой части лишь приоткрыл завесу некоторых «узких мест» в объединении: остающиеся барьеры во взаимной торговле, нарушение договорённостей по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве, слабая работа по соглашениям о зоне свободной торговли с другими странами. Поэтому последовавшая затем реплика белорусского лидера о том, что Узбекистан не будет затягивать с полноправным членством, — важная, но всё-таки протокольная, часть политеса на подобных встречах.

Конечно же, мы будем ещё долго примеряться, где-то ускоряться, а где-то вдумчиво анализировать на тему «А оно нам надо?» В ЕАЭС очень серьёзные стандарты и требования к качеству продукции: от мясомолочной до мебели и нефтепродуктов. Например, Кыргызстан внедрил стандарты ЕАЭС в систему ветеринарного контроля только в 2019 году — через четыре года после вступления в союз.

Для нас, помимо трудовых мигрантов, ветеринарный и фитоконтроль тоже один из главных вопросов — достаточно полистать ленту новостей про участившиеся запреты на ввоз в Россию наших сельхозпродуктов за последнее время. Из назойливой информационной мухи, кроме несносного капрового жука, при желании можно извлечь конспирологического слона: «Это ж-ж-ж неспроста». Но это не снимает необходимости решения споров и проблем.

Со времени распада СССР прошло уже почти 30 лет. Было много проектов по экономической интеграции. Провалились все. ЕАЭС, наверное, последний. Статус наблюдателя в организации даёт право Узбекистану присутствовать на мероприятиях союза и обязывает не предпринимать действий, направленных против него. Пока больше никаких других обязательств. Чем хорошо бы всё-таки воспользоваться. Посредством торговли, совместных инвестпроектов и подобного. Только надо набраться терпения.

Дилемма выбора Узбекистана между ВТО и ЕАЭС, на мой взгляд, весьма искусственна. Страна двигается в сторону ВТО с начала 1990-х годов. Очень долго — наверное, можем мировой рекорд поставить по этому показателю. После 15-летнего перерыва в переговорах мы ещё только набираем ход, чтобы выйти на главную магистраль международной торговли, а поезд «ЕАЭС» пришёл первым. На нём пока и поедем. Причём в ту же сторону ВТО — все страны союза уже давно являются участниками этой организации.

Гармонизация условий торговли Узбекистана со странами ЕАЭС так или иначе пройдёт в контексте правил ВТО. В этом движении нам главное — прицепиться. А там уже будем думать. Можно отцепиться (когда-то мы это уже сделали) и направляться своей дорогой. А можно отладить механизм и уже перебраться в вагон повышенной комфортности.

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