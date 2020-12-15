Коллегия выборщиков США 14 декабря проголосовало за президента в соответствии с выраженной 3 ноября волей избирателей в каждом штате. Как сообщило РИА Новости, кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 голосов.

Ранее ему уже присудили необходимые 270 голосов для избрания президентом. У действующего президента Дональда Трампа 232 голоса — в точности так, как предсказывали СМИ на протяжении последних недель.

Дональд Трамп с момента выборов поражение не признал и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.

Инаугурация 77-летнего Джо Байдена состоится 20 января. Он станет 46-м президентом Соединённых Штатов.