Коллегия выборщиков США 14 декабря проголосовало за президента в соответствии с выраженной 3 ноября волей избирателей в каждом штате. Как сообщило РИА Новости, кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 голосов.
Ранее ему уже присудили необходимые 270 голосов для избрания президентом. У действующего президента Дональда Трампа 232 голоса — в точности так, как предсказывали СМИ на протяжении последних недель.
Дональд Трамп с момента выборов поражение не признал и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.
Инаугурация 77-летнего Джо Байдена состоится 20 января. Он станет 46-м президентом Соединённых Штатов.
Farrukh
Ничего ещё не решено. Там столько ходов выходов как все может обернуться. Голосование коллегии выборщиков ещё надо утвердить. И с этим могут быть проблемы. А в случае любого оспаривания выборов перевес у республиканцев. Как через вице президента который выступает арбитром между сенатом и палатой представителей и кроме того сам определяет голоса каких выборщиков засчитывать, так и при голосовании по штатам. У каждого штата только один голос и опять таки перевес у GOP. Так что только политики из GOP решат кто же будет президентом.
Вазген Ксеракопян
Пролетел старина Трамп. Как картонка над Парижем. То есть над Вашингтоном. Эх )))