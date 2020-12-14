Около 1,8 миллиарда человек подвергаются риску заражения COVID-19 и другими инфекциями из-за отсутствия воды в медицинских учреждениях, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН.

По данным организаций, каждое четвёртое медучреждение в мире не имеет системы водоснабжения, а в каждом третьем нет средств для необходимой гигиены рук.

«Работа медсестёр и врачей в лечебном учреждении без воды, санитарии и гигиены равносильна работе без средств индивидуальной защиты», — отметил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Он напомнил, что водоснабжение, санитария и гигиена имеют основополагающее значение в борьбе с коронавирусом, добавив, что «ещё предстоит преодолеть серьезные пробелы».

Для создания базовых услуг водоснабжения в медучреждениях 47 наименее развитых стран требуются инвестиции в размере 1 доллара на каждого жителя этих государств. Капиталовложения в улучшение гигиены в больницах и медпунктах позволят снизить расходы на здравоохранение, сократит время медработникам, которым больше не придётся искать воду, а также значительно повысит качество услуг для уязвимых слоёв населения, беременных женщин и детей.