Вакцинация от коронавируса началась в понедельник в США, сделана первая прививка. Об этом сообщил действующий президент Дональд Трамп в Твиттере.

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Как отмечает РИА Новости, в некоторых штатах вакцинация может стартовать только во вторник, первые партии препарата компаний Pfizer и BioNTech на выходных уже были развезены по стране.

Частно-государственная программа по разработке, производству и распространению вакцины получила название «Операция „Сверхскорость“».

Власти каждого штата сами вправе решать, как им расставить приоритеты в прививании населения, однако ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний выпустили рекомендации начать в первую очередь с сотрудников медучреждений, а также людей в домах престарелых и подобных социальных учреждениях.

В воскресенье СМИ со ссылкой на источники сообщали, что уже в понедельник вакцина будет предложена руководству страны и высокопоставленным представителям трех ветвей власти. Однако президент Дональд Трамп позже заявил, что сотрудники Белого дома должны получить препарат позже, и заверил, что отдал соответствующее распоряжение.

Сам он тоже не планирует прививаться сейчас, но хочет сделать это позже, добавил Трамп. В октябре он уже переболел коронавирусом, и у него выработались антитела.

Как сообщил CNN, с производства на выходных было отгружено чуть более 184 тысяч пузырьков с вакциной, в каждой из которых по пять доз препарата, то есть около 920 тысяч доз. Еще около 2 миллионов доз планируется отгрузить в понедельник, но к месту назначения они должны прибыть во вторник. Одной из сложностей при доставке является поддержание постоянного температурного режима — вакцина должна храниться при -73 градусах. Для этого используется сухой лед.

До конца года власти США рассчитывают привить около 20 миллионов человек, а за первые два месяца следующего года эта цифра должна достигнуть 100 миллионов.

Компания Moderna также подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на лицензирование своей вакцины для экстренного использования.