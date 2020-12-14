Постепенное повышение температуры ожидается по всей территории Узбекистана с середины недели, сообщил Узгидромет.

В понедельник и вторник, 14−15 декабря, погодные условия по Узбекистану по-прежнему определяет периферия холодного антициклона с центром над районами северного Казахстана. Сохранится холодная погода с температурой воздуха ночью −7…−2 градуса, днем −2…+3, что на 7−9 градусов ниже климатической нормы.

С 16 по 18 декабря холодная периферия антициклона начнет разрушаться и отступать на северо-восток. Температура начнет постепенно повышаться и к концу рабочей недели приблизится к климатической норме — от +2…+7 градусов до +5…+10 градусов в дневное время.

В регионах Ферганской долины небольшой снег местами возможен днем в понедельник и в ночь на 15 декабря. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях осадки в виде дождя и снега возможны в субботу, 19 декабря. По остальной территории страны в течение недели осадков не предвидится. Местами возможен туман.