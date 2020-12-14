Компания Bizning Uylar Development ориентирована на реализацию современного, качественного и доступного жилья. И предновогоднее время — пора выгодных предложений. Жилой комплекс Manzara предлагает не откладывать приобретение недвижимости. Ведь стоимость начинается от 220 млн сумов и все квартиры поступают в продажу с готовым ремонтом.

Жилой комплекс Manzara расположен на территории будущего Yunusobod Business City. Это масштабный городской квартал площадью более 45 га с развитой инфраструктурой. На нем возводятся 12 современных 9-, 13- и 16- этажных жилых домов. Здесь представлен большой выбор квадратуры квартир от 29 до 100 кв. м.





Каждый покупатель квартиры в ЖК Manzara оценит высокое качество и основательный подход к жилым пространствам, готовым к переезду:

железная входная дверь;

панорамные шумоизоляционные окна Imzo;

двухконтурный газовый котел;

домофон Hikvision;

лифты Mitsubishi;

акустическое покрытие под таркетом;

душевая кабина.

Не стоит упускать возможность выгодно приобрести квартиру от 220 млн сумов. Также действуют гибкие условия рассрочки. Получить подробную информацию о типах жилья, способах оплаты и условиях приобретения можно в офисе продаж.

Получить подробную информацию о типах жилья, способах оплаты и условиях рассрочки можно в офисах продаж.

Телефон для справок: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

Instagram: @bizninguylar

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Сайт: bizninguylar.uz

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