Замороженную еду в Узбекистане массово не признают из-за сомнений в ее качестве. Однако бренд «Кулинар» борется с подобными стереотипами. Производитель выпускает котлеты по-киевски полностью из натуральных ингредиентов. Они сохраняют вкусовые и качественные характеристики, несмотря на заморозку.

Удобством замороженной еды давно пользуются в развитых странах мира. Она выручает, когда нужно быстро приготовить ужин или просто нет желания возиться с многочисленными ингредиентами. Мамы с маленькими детьми, да и просто работающие женщины наверняка могут ярко представить себе такую ситуацию.

Тем временем в Узбекистане предвзятое отношение к замороженной еде. Здесь живы многочисленные мифы о том, что заморозка — это несомненно вредно и невкусно. Многие говорят: «Лучше мясо на базаре купить и жаркое приготовить».

Бренд «Кулинар» представляет котлеты по-киевски, которые:

соответствуют требованиям узбекистанцев, привыкших к натуральным продуктам;

значительно экономят время на готовку еды.





Состав котлет по-киевски «Кулинар» скорее соответствует представлениям людей, живших в советское время. Его основу составляет рубленая куриная грудка, которая для удобства и соответствия советскому эталону, накручивается на косточку. А начинка состоит из натурального сливочного масла и укропа.

К слову, этика поедания котлет по-киевски гласит, что в начале котлету нужно разрезать посередине и дать вытечь всей начинке на тарелку. А дальше каждый кусочек нужно обмакивать в этом сливочном соусе.

Дополнительное сходство с домашними котлеты «Кулинар» получают за счет того, что мясо перед панировкой смазывается яйцами. А все этапы производства, кроме разделывания куриной грудки, проделываются вручную. Пожалуй, только заморозка готового изделия не входила в план действий советских поваров, но здесь стоит учитывать следующее.





При обычной заморозке образуются крупные кристаллы льда, которые разрушают структуру мяса, делая ее водянистой, а вкус — сомнительным. При шоковой заморозке готовое изделие за несколько минут охлаждается до -35−40 градусов, из-за чего кристаллы не успевают образоваться. Благодаря той же технологии сохраняется внешний вид и польза замороженной продукции.

Овощи и фрукты оценивают на свежесть по наличию витамина С. При шоковой заморозке листья шпината теряют около 15% витамина С за несколько месяцев хранения. Если же оставить свежие листья шпината на открытом воздухе при температуре +18 градусов, то уже через сутки они потеряют вдвое больше.

Котлеты по-киевски «Кулинар» именно так и замораживаются. Поэтому их удобно хранить в морозильнике до нужного случая. А представится он, когда в очередной раз нужно будет готовить ужин, несмотря на усталость или нехватку времени.

Котлеты по-киевски «Кулинар» готовятся всего за 15 минут и требуют минимальных усилий.

Гарнир, показанный в видео, вовсе не обязателен. К котлетам по-киевски подойдет картофельное пюре, консервированная фасоль или грибы, обжаренные с луком.

А процесс приготовления котлет всегда один:

обжарить в масле до золотистой корочки;

запечь при температуре 180 градусов.

В ассортименте «Кулинара» есть и другие мясные изделия, которые упрощают быт и не делают это в ущерб здоровью. При следующем посещении супермаркета стоит обратить внимание на колбаски для жарки в натуральной оболочке и диетические котлеты из индейки, которые не содержат хлеба.

Замороженные мясные изделия «Кулинар» продаются в супермаркетах korzinka.uz, Makro и Baraka Market.

Подробнее о продукции «Кулинар» можно прочитать на официальном сайте.

Сайт: chtonaujin.uz

Facebook: fb.com/kulinar.nishonbaxt

Instagram: @kulinar.nishonbaxt

Telegram: t.me/kulinar_blog

На правах рекламы.