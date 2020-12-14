Пока иные ругали декорированный бант на ташкентских курантах и страдали от того, что у них хороший вкус и историческая память, в регионах с этой памятью продолжает происходить настоящая беда.

Архитектурный вандализм в Хорезме и Кашкадарье для автора этих строк вполне укладывается в евангельскую строчку «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». А сердца многих наших подрядчиков сегодня по-прежнему отданы либо сиюминутной прибыли, либо пресловутому принципу «тяп-ляп».

В случае с украшательским казусом столичных курантов защитники банта указывают на копипаст с улиц мировых столиц и поступь эффективного менеджмента в предновогодние дни. Многие большие города вообще безжалостны к прошлому, а уже тем более современный Ташкент. «Не разрушили — уже хорошо», — звучит в блогосфере и соцсетях цинично успокаивающее. При такой локации объекта и стоимости квадратного метра в центре Ташкента есть надежда, что объект не попортят его владельцы и арендаторы, оставив место лишь для эстетических дискуссий.

История с разрушениями стен исторического дворца Таш-ховли и городища Кампыртепа не укладывается даже в эту коммерческую логику. Сообщения о том, как с помощью головотяпства или даже злого умысла «реконструируются» объекты мирового наследия, напоминают мне иллюстрации из советского школьного учебника истории Древнего мира. Будто недавно прошел штурм захватчиков города, пыль немного улеглась, но расслабляться защитникам абсолютно нет причин — грядёт новая атака. «Штурм разума рождает чудовищ», — перефразирую я сегодня испанскую пословицу. Вернее даже не штурм, а дикая штурмовщина.

В «варяжском» название компании-подрядчика «Сургут нефть строй», разметавшего часть хивинской постройки середины XIX века, усматривается некоторый мрачный символизм. Мне сразу вспоминается фильм Андрея Кончаловского «Сибириада», когда в 60−70 годы в советской Сибири началась разработка углеводородов. И в фильме, и в жизни действует определённая модель поведения — быстро добыть, выполнить контракт, а что там дальше будет происходить, «нефтедобытчику» малоинтересно.

На фоне этой варварской картины тревога, которую забил академик Эдвард Ртвеладзе, больше похоже на борьбу с мельницами, которые всё перемалывают в прах. В очередной смене вех наша местная Атлантида, найденная с таким трудом, по мнению учёного начинает погружаться в банальный распил бюджета и коррупцию. В самом слове «позор», которым Ртвеладзе охарактеризовал ситуацию в легендарной Александрии Оксианской, нет большой новости. Напротив, нет слова более затёртого, избитого в связи с рассуждениями о способах реконструкции или обновления наших архитектурных памятников.

Большой «позор» всегда почему-то видится на расстоянии, и каждый раз разбор реставрационных «полётов» происходит после того, как на него реагируют за пределами Узбекистана. Достаточно вспомнить историю с реставрацией памятников в Самарканде в 2013 году или в Шахрисабзе в 2016-м. Отечественные эксперты и специалисты неоднократно били в медийные колокола, власти реагировали, уже даже заговорили о создании ассоциации реставраторов Узбекистана. Но, оказывается, ситуация продолжает ходить по кругу.

В средние века потомки древних римлян начали использовать античные строения в качестве материала для строительства нового жилья и замков для знати, либо попросту обратили в прах многие архитектурные шедевры за ненужностью. Эпоха Возрождения в Европе, в частности, позволила остановить этот процесс. Простой расчёт показал, что имеющиеся мощные символы, — которые уже не построишь, — окупают все расходы на реставрацию и нужно быть особо одарённым, чтобы добровольно отказаться от такого наследия.

Почему в XXI веке, который у нас объявлен Третьим Ренессансом, пока так не получается, остаётся по-прежнему под большим вопросом.

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