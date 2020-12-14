Футбольный клуб «Арал», выступающий в Первой лиге, в следующем сезоне может быть допущен к участию в Суперлиге в порядке исключения. Это следует из проекта постановления Кабинета министров о развитии профессионального футбола в Каракалпакстане, которое опубликовало Министерство физической культуры и спорта.

Документом предлагается разместить основную базу команды в здании, переданного на баланс Нукусского филиала Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. Ожидается реконструкция центрального стадиона «Турон», где клуб проводит свои домашние матчи, а также покупка автобусов Yutong и Mercedes-Benz Tourismo.

Из проекта следует, что все расходы, связанные с развитием клуба «Арал» и всего футбола в регионе, будут финансироваться за счет дополнительных средств бюджета Каракалпакстана, а также спонсорства физических и юридических лиц.

Кроме того, Минспорта, в порядке исключения, предлагает допустить «Арал» к участию в Суперлиге (первый дивизион чемпионата Узбекистана) в 2021 году несмотря на то, что команда завершила текущий сезон на втором месте среди команд нижней шестерки по итогам второго этапа Первой лиги (третья по уровню и значимости после Суперлиги и Про-лиги).

Отметим, что в этом году среди шести команд «Янгиер» набрал наибольшее число очков (12) и вышел в Про-лигу.

Включение еще одной команды может привести к увеличению числа клубов в высшей лиге Узбекистана с 14 до 16. Согласно регламенту, занявшая последнее место команда выбывает в Про-лигу, чей победитель поднимается в обратном направлении.

Исполняющий обязанности гендиректора Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Диёр Имамходжаев заявил, что вопрос о том, сколько клубов будет участвовать в Суперлиге, поднимался 28 ноября на заседании исполкома Ассоциации футбола Узбекистана, где также обсуждался допуск клуба «Арал» в виде исключения в Про-лигу, но не Суперлигу. Глава ПФЛ призвал футбольное сообщество «подходить к этому вопросу спокойно», поскольку проект находится на стадии обсуждения.

«Некорректно писать, что „Арал“ сыграет в Суперлиге без окончательного решения. Причем в обсуждении нет упоминаний о количестве участников Суперлиги и быть не может», — сказал он.

Кроме того, Диёр Имамходжаев подчеркнул, что Международная федерация футбола (ФИФА) ценит заботу правительства о футболе, но, в свою очередь, не допускает внешнего вмешательства в спортивные принципы.

«Действительно, есть значительные усилия по развитию материально-технической базы футбольного клуба „Арал“, но это не значит, что клуб вдруг выйдет на Суперлигу», — отметил глава ПФЛ.

Напомним, по итогам Суперлиги-2020 чемпионом во второй раз подряд стал столичный «Пахтакор», а в Про-лигу вылетела «Бухара». В матче плей-офф должны сыграть «Андижан» и «Нефтчи».