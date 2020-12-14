14 декабря создана Республиканская межведомственная комиссия для «тщательной и объективной» проверки доводов прокурора Бухары Жасура Фозилова, ранее заявившего о попытке сфабриковать против него дело. Об этом сообщило УзА со ссылкой на Народную приемную президента.

В состав комиссии вошли сотрудники Администрации президента, Сената Олий Мажлиса, уполномоченного по защите прав и законных интересов предпринимателей при президенте (бизнес-омбудсман), Агентства по противодействию коррупции, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Народной приемной президента.

«Комиссия при непосредственном участии Жасура Фозилова организует глубокое и объективное изучение всех его доводов и озвученных правонарушений с выездом на место», — говорится в сообщении.

11 декабря прокурор Бухары выступил с обращением к президенту и главе его администрации из-за дела, в котором, возможно, замешан генпрокурор Нигматилла Юлдашев. Он утверждал, что в отношении него началась проверка, когда он поручил вызвать на допрос представителя компании Mustahkam Qurilish Development, который якобы в хороших отношениях с главой Генпрокуратуры. Ведомство сообщило, что проверка ведется на основе жалобы предпринимателя, который заявил об угрозе со стороны прокурора.

Жасур Фозилов считает, что против него фабрикуется дело, и попросил, чтобы его проверяла не Генеральная прокуратура из-за личного интереса у генпрокурора, а группа под руководством главы Администрации президента Зайнилобиддина Низомиддинова.