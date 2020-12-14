Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете министров («Узгоскарантин») прокомментировала запрет Россельхознадзора на поставки томатов и перца из Кашкадарьинской и Навоийской областей, а ранее — из Ферганской области Узбекистана из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости.

В инспекции отметили, что вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) является новым и малоизученным, и был добавлен в список Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений только в сентябре. Вирус передаётся через семена, заражённые инструменты, одежду, механические средства и при опылении сельхозкультур. Сорта томатов, устойчивых к ToBRFV, на сегодня не выведены, добавили в инспекции.

После введения запрета «Узгоскарантин» провёл переговоры с представителями Россельхознадзора. Ввоз семян томатов и перца в Узбекистан сейчас полностью ограничен. Пробы томатной продукции, выращенной в регионах страны, изучаются в Центральной карантинной лаборатории.

Сотрудниками инспекции в Кашкадарьинской, Навоийской, Ферганской и других областях сформирован паспорт о расположении каждой теплицы, где выращиваются помидоры и перец, её типе и фитосанитарной чистоте, а также установлен постоянный строгий фитосанитарный контроль.

Комментируя «необоснованные опасения и негативные мнения» касательно ситуации, «Узгоскарантин» отметил, что между карантинными службами Узбекистана и России «активно развивается сотрудничество, охватывающее все сферы». Несмотря на пандемию коронавируса, Россельхознадзор по обращению «Узгоскарантина» дополнительно добавил три хранилища в список хранилищ временного хранения, а информационные системы в сфере фитосанитарии двух стран были успешно интегрированы.