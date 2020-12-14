Совсем недавно открыли свои двери первые пять объектов новой розничной сети магазинов формата «у дома» Baraka Market. Европейские стандарты, шаговая доступность, честные цены, дружелюбный персонал и богатый ассортимент — ключевые аспекты, на которых строится работа данных торговых точек.





Чего обычно ожидают при походе всей семьей в магазин? Первое — это качественные, экологически безопасные и свежие продукты от проверенных поставщиков, ведь для близких нужно всегда выбирать только лучшее.

Второе — ассортимент, хочется найти все необходимое в одном месте, а не ходить в поисках из магазина в магазин.

Третье — приемлемые цены, чтобы не переплачивать и экономить семейный бюджет, а еще, желательно, чтобы торговая точка была недалеко от дома, ведь на улице минусовая температура.

Помимо этого, хотелось бы наслаждаться покупками в чистом и ярком помещении и при этом чувствовать себя желанными и важными гостями.





А ведь так оно и есть. Вся политика розничной сети продуктовых магазинов Baraka Market строится на 5 основных китах:

продуманный ассортимент всегда свежих товаров в любое время работы магазина;

светлое и чистое помещение, соответствующее всем нормам и стандартам санитарии и товарного соседства;

честные цены, за которыми следит отдел оперативной аналитики;

удобная выкладка и навигация, чтобы покупатель быстрее находил все необходимое;

всегда добрый, внимательный и вежливый персонал.

Сотрудниками сети Baraka Market созданы все условия для того, чтобы поход посетителей в магазин был комфортным и приятным. И это не просто слова: первыми в этом убедились покупатели на церемонии открытия 9 декабря. Несмотря на зимний морозный день, их собралось немало.





«Так хорошо, что рядом с домом открылся чистый и яркий магазин, и самое главное, что он функционирует до 23.00. Это очень удобно для тех, кто поздно возвращается с работы или учебы. Здесь хороший ассортимент и цены не кусаются: можно купить все необходимое рядом с домом или если вдруг что-то закончилось, причем в одном месте. Для меня как мамы очень важны свежие качественные фрукты и овощи. Этот магазин для нас просто находка — в отделе лежит большой ассортимент овощей и фруктов. Я нашла тут хлеб, который давно не встречала на полках других магазинов», — поделилась одна посетительница магазина Baraka Market.

Сеть магазинов у дома Baraka Market планирует активно развиваться в ближайшее время и принести на рынок ритейла Узбекистана новый опыт и торговые технологии.

Реализацией проекта занимается команда, состоящая из ведущих специалистов локального рынка и приглашенных топ-менеджеров с международным опытом, за плечами у каждого из которых годы работы в сфере розничной торговли на рынках России, Белоруссии, Казахстана. Специалисты привезли с собой европейские стандарты в сферах управления ассортиментом, контроля качества и построения системы высокого сервиса.





«Мы открыли пять первых торговых объектов, но уже за декабрь и январь их количество возрастет до 50. А в 2021-м можно будет найти Baraka Market в каждом районе Ташкента и не только. Помимо столицы, наш бренд также будет представлен и в других областях страны», — подчеркнул на открытии Валерий Разумов, генеральный директор СП ООО Urban Retail и сети магазинов Baraka Market.

9 декабря открылись пять первых магазинов по следующим локациям:

Чиланзарский р-н, ул. Чиланзар, д. 4;

Сергелийский р-н, ул. Шокир арик, д. 100;

Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мирзо Улугбека, д. 54;

Мирабадский р-н, ул. Яккачинор, д. 4;

Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Темура Малика, д. 26/1.

17 декабря откроется еще две торговых точки. Праздничное открытие начнется в 10:00:

ул. Гулханий, дом 9А;

Юнусабад-8, пр. Амира Тимура, 32А.

Baraka Market предлагает следить за новостями, посетить праздничные открытия и делиться своими впечатлениями в социальных сетях:

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