Председатель Высшего судейского совета Холмумин Ёдгоров на недавней пресс-конференции в АИМК сообщил о наблюдаемых в последнее время трех случаях безосновательного вмешательства в деятельность судей, по одному из которых было возбуждено уголовное дело. Он также заявил, что хоким одного из районов Кашкадарьинской области был освобожден от должности за вмешательство в судейскую работу.

«Газета.uz» подробно изучила детали дела и выяснила, что оно связано с хокимом Гузарского района Саъдуллой Бабакуловым. Источник издания в хокимияте области также подтвердил информацию об освобождении от должности главы района. Кроме того, в распоряжении редакции имеется заключение Высшего судейского совета, сделанного по итогам служебной проверки по делу экс-хокима, а также извещение председателя Кашкадарьинского областного суда по гражданским делам О. Мелиева.

В апреле этого года пресс-служба областной администрации опровергала данную информацию и сообщала, что хоким Гузарского района покинул свой пост из-за ухудшения состояния здоровья. В настоящее время Саъдулла Бабакулов занимает должность начальника регионального управления архивного дела Кашкадарьинской области.

Подробности инцидента

23 октября 2019 года. Гражданин Н. Турсунов подал в суд на хокимият Гузарского района и ООО «Гузарский дехканский рынок». Дело рассматривала судья Гузарского межрайонного суда по гражданским делам Д. Шамсиева.

В заявлении говорилось, что хоким района Саъдулла Бабакулов незаконно уволил Н. Турсунова с должности главы рынка, назначив вместо него своего приближенного С. Усманова. Потерпевший требовал от суда отменить решение хокима, восстановить его в должности и возместить 100 млн сумов материального ущерба. Суд удовлетворил иск, признав незаконным решение ООО, — Н. Турсунов был восстановлен в своей должности.

5 декабря 2019 года. Хоким Гузарского района подал апелляцию на решение суда, а позже 25 декабря обратился в межрайонный суд Кашкадарьинской области по гражданским делам и отозвал апелляцию. Соответствующее решение суда о прекращении апелляционного дела было принято 10 января 2020.

14 января 2020 года. Хоким противозаконно провел внеочередное заседание «Гузарского дехканского рынка» и снова уволил Н. Турсунова, повторно назначив на его место С. Усманова.

21 января 2020 года. Н. Турсунов, Я. Мейлиев и другие лица во второй раз обращаются в суд. На этот раз рассмотрение дела путем электронного распределения было передано председателю суда Саттору Аканову.

17 февраля 2020 года. Ответчик С. Усманов представил суду письмо, подписанное депутатом Гузарского районного кенгаша, председателем постоянной комиссии О. Исматовым, в котором говорится, что бывший глава рынка Н. Турсунов перечислил в госбюджет не всю сумму поступивших от рынка сборов. Кроме того, по результатам аудиторской проверки якобы были выявлены недостатки и незаконная реализация 28% доли рынка. Отмечалось, что с момента начала работы самого С. Усманова выручка рынка выросла. В документе выдвигалось требование рассмотреть вопрос возмещения нанесенного ущерба государству. Суд в свою очередь отказал в удовлетворении всех жалоб.

25 февраля 2020 года. Хоким С. Бабакулов попросил суд временно приостановить рассмотрение дела, но суд отказал и частично удовлетворил требование истца, восстановив в должности Турсунова, Мейлиева и других. В пользу Турсунова также взыскана зарплата в 1,5 млн сумов и 500 тысяч сумов материальной компенсации.

В конце заседания в зале суда С. Усманов устроил скандал и заявил председателю суда: «Вы рассматривали дело незаконно. Я буду жаловаться и дойду до президента». Все эти моменты включены в протокол.

26 февраля 2020 года. Хоким С. Бабакулов позвонил председателю суда Саттору Аканову (запись разговора распространилась в социальных сетях 12 марта). Ниже приводится расшифровка телефонной беседы:

Бабакулов: Это председатель районного кенгаша Бабакулов, хоким района, здравствуйте. Аканов: Да, как ваше здоровье, что такое? Бабакулов: Представили же сейчас, сказали, что спрашивает хоким района, как вы? Аканов: И что? Хорошо, спасибо, слава богу. Я на процессе. Бабакулов: Вы младше, могли бы поздороваться. Аканов: Я на процессе. Ладно, что случилось? Я на судебном процессе. Почему звоните? Бабакулов: Спрашиваете, почему звоню? Аканов: Я на процессе, ладно. Бабакулов: Сейчас не можете говорить? Аканов: Я на процессе, дело рассматриваю, хоким-бобо. Бабакулов: Когда у вас будет время? Аканов: Пожалуйста, приходите на прием, до обеда веду дело. Бабакулов: Я не приду на прием, это вы придете. Аканов: Я не пойду, извините, на ваш прием. Бабакулов: Хорошо, ладно.

В ходе служебной проверки хоким заявил, что звонил судье, чтобы вызвать его на прием для доклада районному кенгашу народных депутатов. Однако по итогам проверки было установлено, что это не так. «В разговоре речь не шла о докладе председателя межрайонного суда по гражданским делам. 26 февраля хоким или его помощник не звонили остальным председателям суда по поводу доклада», — говорится в заключении.

Администрация хокимията и районные депутаты — Г. Бараков, Ш. Усманов, С. Гайбуллаев и К. Жумаев — составили протокол, в котором отмечалось, что Саттор Аканов проявил неуважение к хокиму района и нарушил в общении с ним правила поведения. В тот же день хокимият направил данное письмо в Высший судейский совет с просьбой изучить изложенную в нем ситуацию.

4 марта 2020 года. На основе решения хокима Гузарского района от 24 февраля была созвана внеочередная сессия районного кенгаша народных депутатов. В повестку дня были включены доклады председателей судов. На совещании хоким заявил, что в район прибыл «гость», и нарушив последовательность повестки, первым дал слово Саттору Аканову. В свою очередь, депутат С. Усманов (ответчик в судебном процессе по делу о рынке) обратился к С. Аканову и спросил о причинах отказа в удовлетворении ходатайства ответчиков и удовлетворения иска заявителей.

14 марта 2020 года. Хоким С. Бабакулов встречается с Н. Абдуллаевым (судья Гузарского межрайонного суда по гражданским делам), Б. Ахмедовым (председателя Гузарского административного суда), Н. Худжакуловым (и. о. председателя Гузарского межрайонного экономического суда) и Д. Шамсиевой (судья Гузарского межрайонного суда по гражданским делам). В разговоре с ними хоким выражает недовольство, что судебная власть не защищает его, заявляет, что председатели четырех судов должны сотрудничать с хокимиятом. Он также уточняет, что телефонный разговор с председателем суда С. Акановым он совершил, посоветовавшись с вышестоящими судьями.

Тогда Саъдулла Бабакулов прокомментировал изданию Daryo.uz разговор с судьей и отметил, что «хокимы стали как вороны, все, кто видят, — прогоняют». Он также добавил, что даже спустя 10−12 дней районный кенгаш никак не отреагировал.

16 марта 2020 года. Высший судейский совет сообщил, что не получал письмо от имени хокима. Кроме того, ВСС указал, что по факту телефонного разговора, доводов хокима и его вмешательства в деятельность суда, а также давления на судью начата проверка.

Другое дело, связанное с хокимом

В заключении совета отмечается, что дело о рынке рассматривалось и в административном суде. Тогда после удовлетворения иска хоким Саъдулла Бабакулов пожаловался в Кашкадарьинский областной суд на действия председателя суда Б. Ахмедова, «пытавшись таким образом оказать давление на судью».

15 июля 2019 года. Хоким позвонил начальнику Кашкадарьинскому областному Управлению эксплуатации водохранилищ Х. Парманову, в ходе беседы между ними возникла ссора. Хоким записал разговор и «подготовил административное дело» в отношении Х. Парманова. Дело рассматривал Гузарский районный административный суд.

5 августа 2019 года. Согласно решению суда Х. Парманов был привлечен к ответственности по статье 41 (оскорбление) с применением статьи 33 (применение более мягкого административного взыскания) Кодекса об административной ответственности с назначением штрафа 405 тысяч сумов.

Заключение служебной проверки

В заключении ВСС отмечается, что с учетом вышеуказанных фактов и случаев имеются основания полагать, что хоким мог специально устроить беседу с Саттором Акановым. Об этом свидетельствуют попытки хокима различными путями оказать давление на председателя суда по делу о рынке, указывает совет.

Установлено, что 26 февраля в беседе с хокимом судья не нарушал правил поведения — факт грубого обращения не подтвержден. Кроме того, Саттор Аканов в рамках «Кодекс этического поведения судей» не позволил Саъдулла Бабакулову совершить действия, которые могли бы вызвать сомнения о независимости и беспристрастности судьи, а также выводы о давлении на выполнение им своих полномочий.

Для справки

Согласно статье 4 закона «О судах», судьи независимы, подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. Судебная власть в Узбекистане действует независимо от законодательной и исполнительной властей, политических партий, иных общественных объединений.

Согласно статье 236 (вмешательство в расследование или в разрешение судебных дел) Уголовного кодекса, за вмешательство в следствие или судебные разбирательства предусмотрено наказание в виде до 3 лет исправительных работ, лишения определенных полномочий, лишения свободы от 3 до 5 лет. А если это должностное лицо — ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением определенного права.

Материал на узбекском языке