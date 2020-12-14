Детский развлекательно-просветительский телеканал Aqlvoy создается постановлением правительства Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Задача телеканала — предоставление информации в интересной и понятной форме, стимулирование детей к приобретению знаний, развитие интеллектуальных и творческих способностей.

Как сообщили «Газетe.uz» в Министерстве дошкольного образования, канал планируют запустить весной следующего года.

Телеканал создается при ООО Edumedia Corporation без образования юридического лица. Его включат в пакет общепользовательского социального цифрового телевещания, предоставляемого во все регионы страны. Он будет работать на основе самофинансирования.

Напомним, весной этого года МДО запустило образовательный телепроект Aqlvoy с игровым английским языком, арифметикой, утренней гимнастикой и логопедическими занятиями для дошкольников.