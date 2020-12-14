Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём в 93 млн долларов на проект по повышению конкурентоспособности в Узбекистане и стимулирования инклюзивного роста, сообщила пресс-служба банка.

«Узбекистан обладает значительным потенциалом для стимулирования экономического роста и создания рабочих мест, но нехватка навыков является серьёзным препятствием для роста частного сектора и экономической диверсификации. Этот проект сыграет значительную роль в содействии увеличению занятости в Узбекистане, особенно для молодёжи, и поможет студентам и ищущим работу приобрести навыки, необходимые для их успеха на рынке труда 21 века», — отметила старший специалист АБР по социальному сектору Синь Лон.

Проект «Развитие навыков для современной экономики» направлен на развитие квалифицированной рабочей силы в пяти областях: строительство, текстиль и швейные изделия, ИКТ, агробизнес и пищевая промышленность, ремонт и обслуживание техники.

Пользу от проекта, как уточняется в сообщении, получат не менее 60 тысяч человек, в том числе 48 тысяч безработных, ищущих работу, и 500 человек с ограниченными возможностями. Он также поможет отраслям, ищущим квалифицированных рабочих, возвращающимся мигрантам, желающим перепрофилироваться или подтвердить квалификацию, отметили в АБР.

«Проект также представляет собой своевременный ответ на пандемию коронавируса, являясь поддержкой для государственных расходов на социальное содействие и меры на рынке труда», — подчеркнула директор постоянного представительства АБР в Узбекистане Синди Малвичини.

Проект предусматривает несколько ключевых этапов развития навыков — от разработки учебных программ до обучения на рабочем месте и трудоустройства.