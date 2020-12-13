В честь Нового года страховая компания New Life Insurance разыграет новый iPhone 12. Чтобы стать участником акции, нужно до 25 декабря купить любой полис New Life Insurance на 50 тысяч сумов и более.

30 декабря в прямом эфире на официальной странице New Life Insurance в Instagram при помощи генератора случайных чисел будет определен победитель. Страховая компания предлагает подписаться на свои странички в социальных сетях, чтобы не пропустить последние новости.

Победитель сможет получить приз в офисе New Life Insurance сразу после розыгрыша.

С подробными условиями розыгрыша можно ознакомиться по ссылке.

Страховая компания New Life Insurance является одной из ведущих по страхованию жизни на рынке Узбекистана. Компания предоставляет страховые услуги по всей стране.

Круглосуточный центр поддержки клиентов оказывает содействие на узбекском, русском и английском языках в режиме 24/7.

Телефон для справок: 1166.

Организатор розыгрыша: страховая компания ООО New Life Insurance. По акции будет разыгран один смартфон iPhone 12.

Сайт: nli.uz

Facebook: fb.com/uzlifeinsure

Instagram: @new_life_insurance

Telegram: t.me/newlifeinsuranceuz

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