Новая система решения социальных проблем на основе принципа «председатель махалли — реформатор» будет внедрена в Узбекистане. Об этом на совещании с участием руководства Хорезмской области в воскресенье заявил президент Шавкат Мирзиёев.

«Одним приездом президента раз в год результата не добиться. Каждый хоким, руководитель экономического комплекса должен планомерно работать над проблемами региона. Никто не придет со стороны и не сделает», — сказал президент.

«Как раз вчера я разговаривал с хокимами городов и районов Хорезма. Сколько бы средств они не запросили, я дал. Не потому, что у нас много денег, а потому что они смогли правильно поставить вопрос. Люди тоже не должны быть равнодушными. Местные кенгаши, махалли должны требовать», — добавил глава государства.

Как отмечает пресс-служба президента, руководитель страны на совещании определил задачи по развитию сельского хозяйства, производства и услуг, созданию рабочих мест, сокращению бедности и улучшению социальных условий в махаллях.