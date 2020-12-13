Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата до достижения углеродной нейтральности, сообщает РИА Новости.

Обращение было сделано в субботу на онлайн-саммите по амбициозным задачам в связи с изменением климата. Углеродная нейтральность предполагает, что все выбросы углекислого газа компенсируются за счет реализации углеродно-негативных проектов, при которых углекислый газ из атмосферы поглощается.

Антониу Гутерриш заявил, что обязательства, данные странами при заключении Парижского климатического соглашения, не исполняются. По его словам, концентрация диоксида углерода достигла рекордного уровня, температура на Земле сегодня на 1,2 градуса выше, чем до промышленной революции. «Если мы не сменим курс, то в этом столетии мы можем столкнуться с катастрофическим потеплением — более чем на три градуса», — заявил глава ООН.

По его словам, около 38 стран уже признали экстренность ситуации. «Я настоятельно призываю всех остальных последовать этому примеру», — указал Гутерриш.

Генсек ООН также призвал страны назначить цену за загрязнение углеродом, постепенно прекратить финансирование сектора ископаемых энергоносителей и положить конец его субсидированию. Коме того, он попросил прекратить строительство новых угольных электростанций, начать облагать налогом не доходы, а углеродные выбросы и переложить налоговое бремя с налогоплательщиков на загрязнителей экологии.

Антониу Гутерреш отметил, что необходимо сделать обязательным раскрытие информации о финансовых рисках, связанных с изменением климата, и включить цель достижения углеродной нейтральности во все экономические и фискальные стратегии и решения.