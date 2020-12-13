В Ташкенте водители пассажирских автобусов 38 и 58 устроили гонку по ул. Шота Руставели. Инцидент произошёл 11 декабря в 14:50, сообщила пресс-служба «Тошшахартрансхизмат».

Личности водителей были установлены в результате оперативного дознания, проведённого Управлением безопасности дорожного движения «Тошшахартрансхизмат».

Инспектор УБДД ГУВД 12 декабря вынес административный протокол по статье 128−5 (cоздание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения) Кодекса об административной ответственности в отношении двух водителей. Они заплатят штраф в размере 5 базовых расчётных величин (1115000 сумов).

В начале декабря в Ташкенте произошло столкновение автобусов 72 и 148, водители которых также устроили гонки. Пассажиры не пострадали. Оба водителя были уволены.