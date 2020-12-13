Все уже знают, что Beko — турецкая торговая марка. В Турции не только шьют красивую одежду, делают вкусный рахат-лукум и развлекают туристов, но и производят отличные стиральные машины.





Стиральные машины Beko обеспечивают эффективную стирку разных видов тканей и вещей с необходимыми функциями:

«Бережная стирка»;

«Быстрая стирка» — в районе 30 минут;

«Детская одежда» — для заботы о младенцах;

«Пуховое одеяло»;

«Смешанные ткани»;

«Хлопок».

В зависимости от модели функции могут быть разными и насчитывать 15 видов.

Стиральные машины Beko обладают различными преимуществами:

AquaWave — бережная и деликатная стирка, сохраняющая одежду на долгий срок. SteamCure — функция пара, которая эффективно удаляет загрязнения и освежает одежду без стирального порошка. Ускоренная стирка — длится 14 минут. Поможет, когда требуется быстро удалить незначительные загрязнения. ProSmart Inverter Motor — инверторный мотор с низким уровнем шума. Класс энергопотребления A+++, гарантия — 10 лет. DrumClean Program — самоочистка и поддержание чистоты барабана. Специальный цикл обработки чистит машину, нагревая воду до 70 градусов. FastFunction — сокращение продолжительности стирки до 55% в зависимости от выбранной программы.





Бренд Beko зарекомендовал себя как надежный производитель крупной и мелкой бытовой техники. Помимо производства качественных товаров, компания поддерживает здоровый образ жизни с фразой Eat Like A Pro. Также Beko является официальным спонсором футбольного клуба «Барселона».

При покупке стиральной машины Beko до конца 2020 года покупатели получат гладильную доску в подарок. Это хорошая возможность сделать приятное себе и своим близким на Новый год.

Акция действует на все модели стиральных машин Beko.

Количество товаров ограничен️о.





Приобрести технику бренда Beko можно в торговых сетях Узбекистана, в сети магазинов бытовой техники GOODZONE, на рынке «Абу-Сахий», в ТЦ Fleshka (бывш. фабрика «Малика»), а также в торговых точках по всей стране.

Call-центр: (+998) 71−207−10−01.

Сайт: beko.uz

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