Все уже знают, что Beko — турецкая торговая марка. В Турции не только шьют красивую одежду, делают вкусный рахат-лукум и развлекают туристов, но и производят отличные стиральные машины.
Стиральные машины Beko обеспечивают эффективную стирку разных видов тканей и вещей с необходимыми функциями:
- «Бережная стирка»;
- «Быстрая стирка» — в районе 30 минут;
- «Детская одежда» — для заботы о младенцах;
- «Пуховое одеяло»;
- «Смешанные ткани»;
- «Хлопок».
В зависимости от модели функции могут быть разными и насчитывать 15 видов.
Стиральные машины Beko обладают различными преимуществами:
- AquaWave — бережная и деликатная стирка, сохраняющая одежду на долгий срок.
- SteamCure — функция пара, которая эффективно удаляет загрязнения и освежает одежду без стирального порошка.
- Ускоренная стирка — длится 14 минут. Поможет, когда требуется быстро удалить незначительные загрязнения.
- ProSmart Inverter Motor — инверторный мотор с низким уровнем шума. Класс энергопотребления A+++, гарантия — 10 лет.
- DrumClean Program — самоочистка и поддержание чистоты барабана. Специальный цикл обработки чистит машину, нагревая воду до 70 градусов.
- FastFunction — сокращение продолжительности стирки до 55% в зависимости от выбранной программы.
Бренд Beko зарекомендовал себя как надежный производитель крупной и мелкой бытовой техники. Помимо производства качественных товаров, компания поддерживает здоровый образ жизни с фразой Eat Like A Pro. Также Beko является официальным спонсором футбольного клуба «Барселона».
При покупке стиральной машины Beko до конца 2020 года покупатели получат гладильную доску в подарок. Это хорошая возможность сделать приятное себе и своим близким на Новый год.
Акция действует на все модели стиральных машин Beko.
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Приобрести технику бренда Beko можно в торговых сетях Узбекистана, в сети магазинов бытовой техники GOODZONE, на рынке «Абу-Сахий», в ТЦ Fleshka (бывш. фабрика «Малика»), а также в торговых точках по всей стране.
Call-центр: (+998) 71−207−10−01.
Сайт: beko.uz
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