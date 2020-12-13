Торгово-развлекательный квартал Alfraganus расположится в Мирабадском районе столицы и станет центром притяжения для тех, кто находится в поисках разнообразного шопинга, качественных услуг и новых, ярких впечатлений.

Территория проекта, общая площадь которого составляет более 230 тысяч кв.м, разделена на зоны по интересам: кафе и рестораны, одежда и обувь, мелкая и крупная электроника, декор для дома, аксессуары, магазины детских товаров. Здесь также будут якорные магазины, где разместятся магазин бытовой техники Mediapark и современный супермаркет Ecobozor.

В общей сложности на территории торгового квартала Alfraganus будут расположены 534 помещения площадью от 39 до 2867 кв. м. Разнообразие квадратур позволит открыть здесь как небольшую аптеку, так и современный кинотеатр или автосалон.





Особые и очень выгодные условия созданы для тех, кто приобретает помещения для арендного бизнеса. Специально собранная команда Alfraganus Academy, которая состоит их местных и зарубежных специалистов в сфере коммерческой недвижимости, возьмет на себя все организационно-правовые вопросы, связанные с поиском арендатора. Следовательно покупатель получает не только помещение, но и гарантированно становится владельцем арендного бизнеса, который приносит стабильный доход.

Фасады торгового квартала Alfraganus — это дополнительный способ демонстрации преимуществ товаров и услуг. Здесь будет реализовано несколько типов фасадов, отличающихся друг от друга стилистическими решениями.

Круговая парковка торгового квартала, рассчитанная на более чем 1500 парковочных мест, обеспечит еще больший трафик новых посетителей и избавит всех гостей комплекса от поиска парковочного места.

Alfraganus — широкие возможности для бизнеса.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

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