«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты блюд, которые можно приготовить впрок и заморозить.

Котлеты





Пышные, румяные, с поджаристой корочкой и сочные котлеты любят и взрослые, и дети. Чтобы сэкономить время и отдохнуть после напряжённого рабочего дня, котлеты можно приготовить впрок и заморозить. Все, что останется — это поджарить их и приготовить простой гарнир.

Куриные котлеты





На ужин можно приготовить куриные котлеты с хрустящей корочкой и начинкой из ароматного расплавленного сыра с зеленью. В замороженном виде котлеты могут храниться до трёх месяцев.

Вареники с картофелем





Ещё хороший вариант на обед или ужин для тех, кто не хочет тратить время в будни на приготовление еды — вареники с картофелем. Для этого рецепта нужно приготовить заварное тесто: оно будет плотным, эластичным и не разварится.

Чучвара





Говоря о продуктах, которые можно заморозить на будущее, нельзя не вспомнить чучвару. Тонкое тесто, сочная начинка — это блюдо недаром ценят в Узбекистане. Если лепить чучвару соберётся вся семья, то времени уйдёт совсем немного. Затем чучвару можно заморозить, положить в порционные пакеты или контейнеры и варить по мере необходимости.

Батончики гранола





Гранола — это запечённые овсяные хлопья с сухофруктами и орехами. Из неё можно приготовить батончики: здоровый перекус и питательный завтрак для всей семьи. Батончики не пачкают руки, они вкусные и полезные. Для завтрака их можно раскрошить и залить кефиром, йогуртом или фруктовым соком. Они хорошо хранятся в герметичной упаковке, поэтому можно приготовить их побольше и не думать, что же приготовить на завтрак.

Арахисовая паста





Ещё один вариант завтрака, который можно приготовить впрок. Арахисовая паста может храниться до полугода даже при комнатной температуре, а если она расслоиться, её просто нужно перемешать. Чтобы приготовить арахисовую пасту дома, понадобится блендер — чем мощнее, тем лучше. Готовая паста хороша для бутербродов, выпечки или в качестве топпинга.

Слоёное тесто





Если в морозилке есть слоёное тесто, всегда можно быстро приготовить самсу, пирог, слойки или даже торт. Оно отлично хранится длительное время, поэтому можно приготовить сразу двойную порцию теста и разложить его по отдельным пакетам. Замесить слоёное тесто не так сложно, как кажется, с этим справятся даже начинающие кулинары — достаточно быть внимательным и следовать рецепту.

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