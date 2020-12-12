В Генеральной прокуратуре прокомментировали появившиеся в социальных сетях сообщения об убийстве женщины возле остановки в Юнусабадском районе Ташкента.

Сообщается, что 12 декабря на улице Гиссар с признаками убийства было обнаружено тело женщины азиатской этнической принадлежности в возрасте 35−40 лет.

По данному факту прокуратурой Ташкента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Ведутся оперативно-следственные мероприятия, заявили в Генпрокуратуре.