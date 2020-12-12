С каждым днем мобильный интернет становится неотъемлемой частью жизни. И дома, и на работе, и даже во время отдыха каждый человек разбавляет свои будни виртуальной реальностью.

Многие либо берут оттуда информацию, либо загружают ее туда. И чтобы все эти операции проходили быстро и выгодно, UZTELECOM предлагает интернет-пакеты для абонентов мобильной связи.

Эти пакеты помогут путешествовать в виртуальной реальности, а высокая скорость мобильного интернета сэкономит время.





Для удобства абонентов оператор сделал специальное меню интернет-пакетов. Набрав USSD-команду *121*2*1#, можно выбрать нужный. ни также активируются через приложение MyUZTELECOM и другие USSD-команды.

Скачать мобильное приложение MyUZTELECOM можно в AppStore и Play Market.

«UZTELECOM — национальный оператор!».

Подробная информация доступна по ссылке.

Call-центр: 1099

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