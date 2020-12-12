Texnomart запускает акцию «Кибер-выходные» во всех магазинах. С 12 по 14 декабря при покупке определенных моделей смартфонов, телевизоров, ноутбуков и других цифровых устройств по низким ценам покупатели будут получать гарантированные подарки.

Кроме того, весь декабрь посетителей магазинов Texnomart ждут большие скидки и множество интересных акций.

В 2020 году компания перешла на новый формат магазинов. Здесь особое внимание уделяется низким ценам, качеству обслуживания и широкому ассортименту.

Сейчас сеть Texnomart насчитывает 21 магазин, из которых 16 находится в Ташкенте, остальные 5 — в Самарканде, Андижане, Намангане и Фергане.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−209−99−44.

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