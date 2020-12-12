12 декабря в 14:53 в подвальном помещении одного из строящихся домов в лоте №6 международного делового центра Tashkent City произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным министерства, воспламенились строительные материалы, которые хранились в подвальном помещении возводящегося здания (видео).

Спустя 2 минуты на место пожары прибыли пожарно-спасательные расчёты УЧС Ташкента. На ликвидацию огня спасателям МЧС потребовалось около 15 минут. Общая площадь возгорания составила около 60 кв. м.

Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, указали в ведомстве.