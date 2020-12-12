С 1 января 2021 года тарифы на питьевую воду и услуги канализации в Навоийской области повысят почти в три раза. Областной кенгаш народных депутатов на 12-й сессии 1 декабря одобрил предложение.

Согласно новым тарифам, с нового года стоимость 1 кубометра питьевой воды для населения составит 3000 сумов (сейчас — 1080 сумов), для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 7500 сумов (3300 сумов). Кроме того, стоимость 1 кубометра воды на услуги канализации для населения составит 2700 сумов (1000 сумов), для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 7000 сумов (2800 сумов).

В пресс-службе компании «Навоий сув таъминоти» сообщили, что в Навоийской области 64% населения или свыше 647 тысяч человек обеспечены централизованным питьевым водоснабжением. 354,9 тысяч проживающих в сельской местности, в том числе в отдаленных регионах города Навои потребителей, а также потребители из Карманинского, Конимехского, Кызылтепинского, Навбахорского, Хатырчинского, Нуратинского и Томдинского районов обслуживаются ООО «Навоий сув таъминоти».

Навоийский городской центр, города Зарафшан, Учкудук, а также поселок Зафарабад Конимехского района ослуживаются государственным унитарным предприятием «Иссиклик манбаи» согласно отдельным тарифам.

По данным предприятия, на сегодняшний день 28 (14%) из 199 водораспределительных сооружений, находящихся на балансе ООО «Навоий сув таъминоти» нуждаются в «серьезном ремонте». По области действует водопроводная сеть питьевого водоснабжения, протяженностью 2784,8 км, 463,4 км (17%) из которых нуждаются в ремонте.

«Вместе с тем, важная часть оборудования и сеть водораспределительных сооружений была построена больше 50 лет назад, к данному моменту они считаются морально устаревшими. В результате увеличиваются потери в подаче питьевой воды населению, в системе возникло сложное экономическое положение», — говорится в сообщении.

При этом, согласно инвестиционной программе в текущем году реализовано 15 проектов на 42 млрд сумов. В результате прихода в негодность инсраструктуры, не на достаточном уровне находится их эффективное использование, отметили в компании.

«Эти проблемы возникают ввиду высокого уровня потребления энергии в системе, отсутствия своевременной модернизации морально устаревших сетей, нехватки квалифицированных специалистов и рабочих в системе из-за низкого уровня материального поощрения, отсутствия последовательного внедрения информационно-коммуникационных технологий, отсутствия развития материально-технической базы», — говорится в заявлении «Навоий сув таъминоти».

Более того, в области реализовано два проекта, направленных на совершенствование системы питьевого водоснабжения на сумму 25,7 млн долларов за счет кредитных средств Азиатского банка развития. «В возврате этих привлеченных средств также учитываются новые тарифы», — уточнили в компании.

За счет бюджетных средств в размере 26,8 млрд сумов в 2021 году планируется проложить новую водопроводную сеть на территории города Навои и СЭЗ, организовать услуги канализации в Газгане, проложить новую канализацию сеть в Хатырчинском районе.

Компания ссылается на указ президента (УП-6074), где отмечено, что при формировании и установлении тарифов на услуги водоснабжения и канализации в установленном порядке предусматривается полное покрытие себестоимости оказываемых потребителям услуг, а также учитываются расходы на развитие и модернизацию организаций водоснабжения и канализации.

«На этой основе „Навоий сув таъминоти“ разработаны обоснованные рассчеты по новым тарифам на услуги питьевого водоснабжения и канализации, которые рассмотрены Навоийским областным региональным управлением Антимонопольного комитета и областным главным финансовым управлением, получены их заключения», — говорится в сообщении.

Предприятие за счет предложенных тарифов в ближайшие годы планирует:

модернизацию морально устаревших 463,4 км труб и 28 сооружений;

прокладку водопроводной сети до домов 21 тысячи потребителей, использующих уличные колонки, в том числе установка водомеров;

подачу централизованной питьевой воды 25 тысячи гражданам, не обеспеченным питьевым водоснабжением в отдаленных регионах;

выполнение долговых обязательств перед международными финансовыми институтами;

устранение перебоев в подаче воды свыше 40 тысячам граждан;

привлечение в сферу квалифицированных специалистов;

качественное обслуживание населения за счет обновления материально-технической базы.

Почему тарифы отличаются от других регионов

В «Навоий сув таъминоти» указали, что при определении тарифов на питьевую воду учитывается географическое метоположение, расстояние от водных источников до населенных пунктов, расходы на производство питьевой воды. Поэтому тарифы на услуги питьевого водоснабжения и канализации формируются отдельно для каждой области.

«Если обратить внимание на цифры, то можно увидеть, что ООО „Навоий сув таъминоти“ свыше 70% питьевой воды подает потребителям из водопроводной сети водного сооружения ООО „Дамхужа сув таъминоти“, расположенной в Самаркандской области», — отмечается в сообщении.

В основных частях сети, принадлежащей обществу с ограниченной ответственностью «Навоий сув таъминоти» используются два или более подъемников для подачи воды. В этом случае расход электроэнергии повышается в два раза.