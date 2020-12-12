7 декабря 2020 года желавший остаться анонимным гражданин Х. обратился в прокуратуру Сырдарьинской области с заявлением принять законные меры в отношении знакомого предпринимателя Ж. З., предложившего тому убийство своего конкурента М. Д. за деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По словам заявителя, узнавший о его судимости Ж. З. предложил ему 5000 долларов за убийство другого предпринимателя, в том числе 1000 долларов авансом. В свою очередь, когда Х. отказался от предложения, заказчик заявил, что найдет другого человека и все равно убьет конкурента.

Сообщается, что 10 декабря прокуратурой Сырдарьинской области и другими правоохранительными органами были проведены оперативные мероприятия, в ходе которых гражданин Х. встретился с Ж. З. у одного из кладбищ в Гулистане, показал ему искусственно сделанные фотографии якобы умершего М. Д., чье лицо и голова были загримированы. Позже заказчик был задержан в одной из махаллей Мирзаабадского района при передаче 4000 долларов.

По данному факту прокуратурой Сырдарьинской области в отношении Ж. З. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 через статью 25 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан.