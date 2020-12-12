Новый торгово-досуговый центр у воды Seoul Mun расположен на 40 тысячах кв. м в центре Ташкента. Облагороженные прогулочные аллеи, сотни магазинов, бутиков, кафе, развлекательные и детские площадки и игровые центры будут располагаться вдоль 700 м набережной канала Бурджар.

Проект Seoul Mun прежде всего призван стать новым центром притяжения для посетителей. Для этого особое внимание было уделено именно зонам общего назначения. Расположение у воды, превосходный ландшафт в сочетании с эксклюзивными архитектурными решениями, близость к воде, 3 км пешеходных маршрутов, функциональные общественные места для досуга и многое другое несомненно привлекут высокий поток посетителей.

Эксклюзивная архитектурная концепция Seoul Mun оценена на высоком международном уровне. Участие проекта в престижном конкурсе The Asia Pacific Property Awards принесло ему победу в номинации «Лучшая досуговая архитектура 2019−2020». В сентябре 2020 года в рамках проведения центрально-азиатского форума СRE Tashkent 2020 Seoul Mun стал победителем премии Cre Award в специальной номинации «Концепция года».





Два берега канала, условно поделенные на северную и южную стороны проекта, соединяются между собой пешеходными мостами. На каждой стороне в три уровня будут расположены сотни коммерческих помещений с открытыми террасами и пешеходными зонами. Все уровни связаны между собой сетью эскалаторов, лифтов и лестничных пролетов. Для владельцев авто предусмотрен многоуровневый паркинг на 550 машиномест и удобные доступы.

Торгово-досуговый центр Seoul Mun станет оптимальным местом для шопинга и отдыха всей семьей, проведения деловых бранчей, романтических ужинов, корпоративных мероприятий, ежедневного и воскресного отдыха. Также здесь расположится целая индустрия развлечений: детские площадки, игровые автоматы, авторские мастерские для мастер-классов, спа-салоны, спортивные клубы и многое другое.

Именно желание удовлетворить высокий спрос на качественный и доступный досуг с возможностью покупать и получать услуги стало ключевым фактором для создания грандиозного и многофункционального проекта Seoul Mun.





Seoul Mun — это универсальное торгово-развлекательное пространство на набережной в центре столицы. Проект будет способен удовлетворить потребности посетителей всех возрастов и интересов.

Сочетание преимуществ выгодного расположения в оживленном районе и большого спектра возможностей реализации любого вида бизнеса делает Seoul Mun выгодным вложением.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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