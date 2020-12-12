Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита на предприятие Yantex Invest в Янгиарыкском районе Хорезмской области обсудил вопросы создания новой системы работы в разрезе махаллей. Она предусматривает закрепление сотрудников экономического комплекса районного уровня за махаллями и решение вопросов по соответствующей части, сообщила пресс-служба главы государства.





«Мы избираем председателей махаллей, многого от них требуем. Но нет однозначного ответа на вопрос о том, чем заняты руководители госорганов на местах. Теперь создадим систему, в которой материальная обеспеченность сотрудников государственных органов будет определяться довольством людей», — сказал президент.

«Руководители, отвечающие за налоги, финансы, занятость, инвестиции, предпринимательство и другие вопросы, будут работать в махаллях. Председатели махаллей будут предъявлять им требования по проблемам на их территории. Это основа для проведения реформ в низовой системе. Люди должны почувствовать это», — указал он.

Шавкат Мирзиёев дал поручения ответственным лицам по внедрению этой системы, обучению председателей махаллей в Академии государственного управления.





Что касается Yantex Invest, то предприятия расположилось в пустующем долгие годы здании после приватизации. По данным пресс-службы президента, здание приобрело современный облик после инвестиции «Асакабанка» на сумму более 16 млн долларов и установки оборудования из Китая, Южной Кореи и Италии.

Сегодня компания, где создано 200 рабочих мест, производит ткани и постельные принадлежности. Предприятие способно изготавливать 12 миллионов погонных метров ткани и 600 тысяч комплектов постельного белья в год, а также экспортировать продукцию на сумму 6 млн долларов.

Как сообщается, сейчас ведутся работы по увеличению объемов выпуска и открытию фабрики по окраске тканей в Ургенче. Таким образом, на втором этапе будут налажены покраска, упаковка и экспорт ткани в Россию и другие страны.