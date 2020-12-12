Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Хорезм посетил инновационный тепличный комплекс в Ханкинском районе, сообщила пресс-служба главы государства.

Объект общества с ограниченной ответственностью «Red Star Oxus» был сдан в эксплуатацию в феврале этого года. Стоимость проекта — более 205 млрд сумов, на первом этапе которого на 7 гектарах налажено выращивание гидропонным методом помидоров, огурцов, баклажанов, болгарского перца и зелени, обеспечены работой 75 человек.





Полностью автоматизированная теплица выполнена по технологии «Ultra clima», разработанной нидерландской компанией «Kubo». Ее преимущество в том, что теплый воздух, поднимающийся вверх, отбирается вентиляторами и подается на отопление по пластиковым рукавам, расположенным под каждой грядкой. Кроме того, над грядками установлены специальные лампы с излучением, имитирующим солнечный свет и обеспечивающим эффект фотосинтеза. Это позволяет собирать урожай в течение года.

«Сегодня продовольственная безопасность становится самым актуальным вопросом во всем мире. Мировой рынок требует, чтобы сельскохозяйственная продукция поставлялась не только в сезон, а круглый год. Предприятие, способное на такое, займет свою нишу на рынке. Это большой источник занятости населения и экспорта продукции», — заявил Шавкат Мирзиёев.





Президент также ознакомился с планами предприятия. Так, в рамках второй фазы проекта будет возведена еще одна теплица площадью 8 гектаров, ввод в эксплуатацию которой намечен на декабрь следующего. Здесь будут созданы еще 150 рабочих мест.

Глава государства подчеркнул, что для увеличения количества таких объектов необходимо заинтересовать предпринимателей, оказывать им всемерную помощь. «Это будущее сельского хозяйства Хорезма», — сказал президент и добавил, что у каждой теплицы должна быть своя лаборатория, свой бренд.

Помимо этого, даны поручения по специализации районов, освоению новых земель, внедрению систем дождевания. Поставлена задача обеспечить справедливость в системе выращивания риса, выделить населению наделы и посредством этого обеспечить людей работой, вывести малообеспеченных из бедности.