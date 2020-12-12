Принимая во внимание ситуацию с пандемией COVID-19, Британский университет менеджмента в Ташкенте объявляет набор на весенний семестр для абитуриентов, которые не смогли начать обучение осенью 2020 года.
Вновь зачисленные студенты начнут обучение 11 января 2021 года. После окончания весеннего семестра в июне 2021 года они продолжат учиться в летней школе с июля по август. Это нужно, чтобы набрать необходимое общее количество предметов для завершения года.
А для тех студентов, которые поступили осенью 2020 года в другой вуз, будет рассмотрена возможность перевода с зачетом ранее изученных предметов. Таким образом им не придется проходить дополнительные предметы летом, если приемная комиссия признает пройденные предметы и количество часов соответствующими программе первого семестра в Британском университете менеджмента.
Чтобы поступить в Британский университет менеджмента на весенний семестр, необходимо следующее:
- сертификат IELTS с минимальным баллом от 5,5 или его эквивалент;
- тестирование по математике с результатом от 50%, проводимое университетом.
Прием документов осуществляется онлайн до 31 декабря по ссылке.
Университет готовит студентов по следующим специальностям:
- банковское дело и финансы;
- международный финансовый учет и аудит;
- деловое администрирование со специализацией в одном из направлений:
- управление проектами;
- международная логистика;
- цифровой маркетинг;
- предпринимательство и инновации в сфере туризма и гостиничного менеджмента.
Британский университет менеджмента основан постановлением Кабинета Министров №272 от 8 мая 2020 года. Вуз осуществляет деятельность в соответствии с лицензией №ОТ 0008 от 16 октября 2020 года, выданной Государственной инспекцией по надзору за качеством образования. Диплом университета признается документом о высшем образовании Узбекистана.
Важнейшим преимуществом учебного заведения является международная команда с богатым опытом работы в известных международных вузах Великобритании, США, Австралии, Германии, России и Китая.
Среди преподавателей много иностранных специалистов, получивших степени или имеющие опыт работы во всемирно известных университетах. Например, в Массачусетском технологическом институте (№1 в QS-рейтинге 2021), Гарвардском университете (№3), Кембриджском университете (№7), Московском государственном университете (топ-100), университете Рединга (топ-250), Королевском технологическом институте Мельбурна (топ-250), университете Миннесоты (топ-250) и других.
Дополнительную информацию о поступлении можно узнать по телефону: (+998) 95−511−99−99, в Telegram-боте или Instagram.
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