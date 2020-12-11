Ташкентский молодёжный форум состоится с 18 по 21 декабря и завершит собой месячный фестиваль молодёжи, стартовавший в столице в ноябре, сообщили «Газете.uz» в дирекции форума. Организаторами мероприятия выступают хокимият Ташкента, Агентство по делам молодёжи и Союз молодёжи Узбекистана.

В форуме ожидается участие студентов, активной молодёжи, членов правительства, руководителей министерств и ведомств, представителей искусства и культуры, учёных, зарубежных экспертов и СМИ.

Программой форума в первый день запланированы презентации и открытые встречи участников с министром образования Шерзодом Шерматовым, вице-премьером, председателем Государственного комитета по развитию туризма Азизом Абдухакимовым, министром юстиции Русланбеком Давлетовым, советником премьер-министра Олимжоном Умаровым и другими. День завершится показом короткометражных фильмов молодых режиссёров «Дебют».

Во второй день форума, 19 декабря, намечено провести встречу участников с популярными блогерами и презентацию пилотных проектов в районах Ташкента, запланированных на 2021 год. В их числе — военно-спортивные мероприятия «Шункорлар», интеллектуальные игры «Квиз» и «Мунозара», бизнес-проект «1+1», конкурс «Образ нового Ташкента», премия «Молодёжь и медиа» и «Студенческий фестиваль».

В завершение этого дня хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев выступит с презентацией «Жизнь молодёжи в столице в 2021 году», а молодёжь Ташкента обратится к молодёжи регионов по телемосту. Ожидается также запуск Молодёжного электронного портала и Национального мессенджера.

Продолжением мероприятия станет проведение 20 декабря Республиканского этапа конкурса Street Workout. Форум завершится гала-концертом 21 декабря в Ледовом дворце Humo Arena.

Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия в нём можно на сайте tashkent2020.uz.