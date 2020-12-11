11 декабря сеть супермаркетов Makro отмечает свое десятилетие. В свой день рождения команда сети открыла 10 новых круглосуточных магазинов, подарила 10%-ю скидку на все и рюкзаки «Мне 10 лет!» всем своим ровесникам.

Первый супермаркет сети был открыт 11 декабря 2010 года в ТРЦ Mega Planet. С тех пор сеть выросла до 86 филиалов в 24 городах, 28 из которых работают круглосуточно.





Со стремительной скоростью Makro перенимает мировой опыт, применяя международные стандарты в работе. Так, сеть порадовала покупателей кассами самообслуживания и зарядной станцией для электромобилей.





Этой весной, когда весь мир столкнулся с пандемией, Makro поддерживала страну. Бесперебойная работа филиалов, контроль цен с учетом падения дохода населения, поддержка фонда «Узбекистон мехр-шавкат ва саломатлик», помощь координационному центру благотворительности и многим семьям.

В период первого карантина команда профессионалов в короткие сроки представила вниманию покупателей новый сервис «Makro Доставка». С этим сервисом можно было совершать покупки не выходя из дома, не рискуя жизнью.

Новые решения сети Makro:

запустили свое приложение E-Makro, где клиенты могут копить баллы и отслеживать их;

начали использовать зеленые, быстро разлагаемые пакеты с заботой о будущем природы.





На прошлой неделе Makro представил свой первый супермаркет в Бухаре, где до конца года планируется открыть еще 2 филиала. Одна из главных целей сети — расширять свои границы и присутствие в регионах.

Makro — это бренд, который делает жизнь покупателей легче. Он дает возможность выбирать из большего, чувствовать заботу и комфорт, наблюдать за ростом и достижениями.

Вот уже 10 лет Makro вместе со своими покупателями и выражает благодарность каждому из них. Благодаря посетителям сеть продолжает развиваться и неизменно стремится к лучшему.

«Makro — 10 лет вместе!»

На правах рекламы.