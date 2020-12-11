Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Расул Кушербаев выступил с предложением ввести мораторий на сносы недвижимости.

«Вопрос сносов, похоже, продолжит оставаться самой большой головной болью в ближайшие годы», — написал он в своём канале в Telegram.

«К сожалению, в результате подхода „ура-ура“, независимо от того, есть деньги на выплату компенсаций или нет, за короткое время нанесён ущерб большому количеству частной собственности, а некоторые потеряли и теряют веру в неприкосновенность частной собственности», — отметил депутат.

Из-за необходимости покрытия нанесённого ущерба нарушены многие планы, но главное беспокойство вызывает вопрос привлечения инвестиций, считает он.

«Ничем нельзя оправдать разрушение дома, построенного кем-то с потом на лбу, без оснований, без согласия. Допускать это равносильно насилию, а насилие — это плохо», — отметил Расул Кушербаев.

18 декабря в Ташкенте будет рассматриваться очередное судебное дело, связанное со сносом, сообщил он. Гражданин С. Ногай просит взыскать с хокимията Ташкента 1,2 млрд сумов за снос магазина площадью 125 кв. м на улице Навои.

«Рассматривать такие дела нелегко. Чтобы решить вопрос взыскания гражданину крупной суммы в то время, когда в системе исполнительной власти сохраняются возможности влияния на любую власть, от судьи требуются и профессиональные знания, и опыт, и смелость», — подчеркнул он, выразив надежду на справедливое решение вопроса.

Учитывая, что самым важным требованием привлечения инвестиций является обеспечение неприкосновенности частной собственности, депутат назвал верным способом решения проблемы объявление моратория на сносы.

«Пока не будет моратория, разрушение разных мест в интересах отдельных групп и безосновательный отъём земель могут продолжаться», — написал Расул Кушербаев.

«Благодаря мораторию на сносы, активные „исполнители“ в отдельных регионах, не знающие, что такое неприкосновенность частной собственности, не имеющие глубоких знаний о Конституции и законах, отказались бы от идеи что-то сломать и отобрать землю и задумались бы о своих действиях ради будущего этой страны, в гражданах бы проснулась вера, повысился бы инвестиционный интерес», — отметил он.

«Мы всего лишь хотим жить в обществе, где неприкосновенность частной собственности обеспечена не только на бумаге, но и на практике, где жизнь благополучна и где Конституция в приоритете. Да здравствует неприкосновенность собственности, да здравствует Конституция», — написал депутат.