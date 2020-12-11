Havas — сеть дискаунтеров формата «Магазин у дома». Сеть предоставляет потребителям качественную продукцию по максимально выгодным ценам. Теперь в Havas в продаже появились смартфоны Samsung Galaxy.

Знаменитые гаджеты Samsung Galaxy уже давно стали любимыми устройствами пользователей благодаря большому выбору моделей, разнообразию ценовой категории и высокому качеству. Теперь желающим купить гаджеты Samsung Galaxy A серии не нужно ехать далеко. Они могут приобрести их в любом ближайшем к дому магазине Havas по наиболее выгодным ценам — от 999 тысяч сумов.





В декабре Havas запустил акцию. С 10 по 31 декабря 2020 года за покупку смартфонов Samsung Galaxy A01 core, A11, A21s, A31 можно получить подарочный ваучер стоимостью 100 тысяч сумов. Подарочный ваучер должен быть использован на покупки в магазинах сети в период акции.





Акция продлится до 31 декабря включительно.

Количество подарков ограничено.

Подробную информацию об акции можно получить по ссылке или в службе поддержки сети магазинов Havas: (+998) 71−205−95−95.

На правах рекламы.