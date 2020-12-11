На северные районы Узбекистана в пятницу оказывает влияние облачный массив, который сформировался в зоне высотного циклона над прилегающими районами Туркменистана. На выходных он будет смещаться на остальную территорию страны, сообщил Узгидромет.

В пятницу по Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен снег, температура воздуха не будет превышать −9…−4 градусов.

В субботу по юго-западным районам, в воскресенье — по Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям также возможен небольшой снег и туман.

Температура воздуха в эти дни существенно не изменится, ночью будет в пределах −7…−2 градусов мороза, днём — 0…+5, местами до -2 градусов, по северу ночью −17…−12 градусов, днём −9…−4.

Такая температура воздуха по-прежнему будет ниже среднемноголетних значений середины декабря на 6−9 градусов.