Бизнес-центр Boulevard — это 4000 кв. м продуманного и комфортного пространства для ведения, оптимизации и развития бизнеса в центре деловой жизни столицы. Его расположение на территории МДЦ Tashkent City по праву считается не только престижным, но и выгодным. Сосредоточение объектов коммерческого, финансового и социального назначения многократно увеличивает количество ежедневных посетителей и гостей центра.





Индивидуальный характер бизнес-центру придает оригинальная современная архитектура и этажность в два уровня. Будущих владельцев высоколиквидной недвижимости ждут исключительные помещения с индивидуальным набором технических параметров. Первый этаж здания предназначен для 14 торгово-коммерческих площадей, второй — для 16 офисных помещений.

Современные витринные системы обладают новейшими параметрами шумо- и теплоизоляции. Все они являются панорамными, что поможет наполнять естественным светом рабочие пространства. Высота потолков на первом этаже составляет 7 м, благодаря чему можно реализовать двухуровневые помещения. Будущие владельцы смогут зонировать и оформить пространство по собственному усмотрению. Второй этаж предлагает офисы с готовым ремонтом разной площади.





БЦ Boulevard отвечает высоким техническим требованиям, предъявляемым к современным инженерным системам и коммуникационным сетям. Здесь будет установлена центральная система вентиляции и кондиционирования. Здание будут обслуживать высококачественные швейцарские лифты Sсhindler. Наличие собственной подземной парковки обеспечит сотрудников и гостей бизнес-центра комфортным доступом на автомобиле.

Бизнес-центр Boulevard — это беспроигрышная ставка на исключительность, которую по достоинству оценят ваши будущие клиенты и партнеры.





В офисе продаж Dream City Development эксперты по высококлассной недвижимости помогут подобрать подходящий вариант помещения и предоставят более подробную информацию о гибких условиях приобретения.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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