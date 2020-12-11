Сеть магазинов бытовой техники и электроники MEDIAPARK запустила акцию Barakali Kunlar.

Только до 31 декабря десятки тысяч товаров во всех филиалах сети по всему Узбекистану доступны по наиболее низким ценам. Более того, покупателей ждут крутые подарки от известных брендов.

Подробная информация об акции доступна по ссылке.

Адреса сети:

MEDIAPARK Буюк Ипак Йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.

Ориентир: гостиница «Саёхат». MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.

Ориентир: ассоциация банков Узбекистана. MEDIAPARK Келес: Ташкентская область, Келес, ул. Келес йули, 104.

Ориентир: супермаркет korzinka.uz. MEDIAPARK Куйлюк: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Фаргона йули, 744.

Ориентир: ресторан Chenson. MEDIAPARK Новомосковская: г. Ташкент, пересечение Малой кольцевой и ул. Козитарнов, 50

Ориентир: кондитерская фабрика Crafers. MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектемирский р-н, круг Рохата. MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.

Ориентир: авторынок «Сергели». MEDIAPARK Учтепа: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. Фархадская, 31 А.

Ориентир: Uchtepa Outlet Center. MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28. MEDIAPARK Чимган: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мирзо-Улугбека.

Ориентир: Ecobozor. MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.

Ориентир: бывший Сайрам базар. MEDIAPARK Джизак: г. Джизак, махалля Сайилжойи, ул. Ш. Рашидова.

Ориентир: ТРЦ Paradise. MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.

Ориентир: бывший ЦУМ. MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.

Ориентир: торговый центр Qo’qon. MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. У. Носир, 67.

Ориентир: Янгибозор. MEDIAPARK Нукус: г. Нукус, ул. Элликкала, 2А.

Ориентир: большой рынок. MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б.

Ориентир: гостиница Astor. MEDIAPARK Ургенч: г. Ургенч, ул. Аль Хорезми, 66.

Ориентир: гостиница «Файз». MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.

Ориентир: городской хокимият.

Единый контактный центр: (+998) 71−203−33−33.

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