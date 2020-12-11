Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с окончанием военных действий в Нагорном Карабахе, пожелав мира и процветания дружественному народу братской страны.

«Стороны выразили надежду на обеспечение безопасности и стабильности во всем регионе Южного Кавказа», — говорится в сообщении.

В ходе беседы главы стран обсудили состояние и перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений.

«С глубоким удовлетворением отмечена взаимная поддержка, оказанная в непростой период пандемии, что еще раз продемонстрировало многовековую дружбу и стратегический характер сотрудничества двух государств», — отмечает пресс-служба.

Лидеры отдельно остановились на важности активного продвижения совместных программ и проектов, направленных на наращивание объемов взаимной торговли, расширение кооперации ведущих предприятий в промышленности и сельском хозяйстве, в области энергетики, транспорта и логистики, туризма и в других секторах. Подтверждена готовность продолжить интенсивные межрегиональный и культурно-гуманитарный обмены.

В завершение разговора президенты Узбекистана и Азербайджана условились поддерживать тесный диалог в рамках глобальных и региональных структур, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем уровне.