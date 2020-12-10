Головной офис Федерации йоги Узбекистана открылся в Ташкенте 9 декабря. В церемонии открытия приняли участие Председатель федерации, хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев, председатель Национального олимпийского комитета Узбекистана Рустам Шаабдурахманов, посол Индии в Узбекистане Маниш Прабхат и другие.

Фото: НОК.

«Мы откроем все возможности, что в наших силах, для развития йоги в Узбекистане. Я сам буду во главе этого. В ближайшие дни вы сами увидите и почувствуете, как будет развиваться йога в Узбекистане. Я думаю, что мы бросим все наши силы с вашей помощью. Профессиональная команда собрана», — заявил Джахонгир Артыкходжаев.

Фото: хокимият Ташкента.

Градоначальник также рассказал о проводимой работе по популяризации йоги среди населения, отметив, что утверждена «Программа развития Федерации йоги и медитации на 2020−2024 годы».

Первый заместитель председателя Федерации йоги Бобур Тухфатов сообщил о создании национальной школы подготовки инструкторов йоги. По его словам, в ближайшее время из Индии прибудут инструкторы, которые в течение двух лет будут обучать местных специалистов. Кроме того, федерация намерена сотрудничать с международными организациями, блогерами для развития и популяризации йоги среди широких слоев населения страны.

Фото: хокимият Ташкента.

По данным НОК, Федерация йоги Узбекистана создана 18 октября 2018 года по инициативе президента Шавката Мирзиёева. «Газете.uz» не удалось уточнить, когда именно Джахонгир Артыкходжаев возглавил федерацию.

Сообщается, что сегодня в стране функционируют множество йога-студий, в том числе в Ташкенте, Чирчике, Алмалыке, Бухаре, Самарканде, Хорезме, Нукусе и Фергане.





Фото: хокимият Ташкента.

Федерация йоги на внеочередной конференции 25 августа утвердила свой устав в новой редакции, изменила символику, провела изменения в кадровом составе организации с привлечением высококвалифицированных специалистов.