По итогам 11 месяцев 2020 года страховая компания «Узбекинвест» продемонстрировала высокую динамику на международном страховом рынке, обеспечила устойчивый рост основных показателей деятельности и сохранила одну из ведущих позиций на отечественном рынке страхования.

Безусловно выполняя возложенные на компанию задачи, определенные в постановлениях президента Республики Узбекистан «О мерах по усилению содействия и стимулирования экспорта» от 20 декабря 2018 года и «О мерах по расширению механизмов финансирования и страховой защиты экспортной деятельности» от 24 мая 2019 года, обязательства компании по страхованию экспортных операций по контрактам, заключенным национальными экспортерами с иностранными покупателями из 28 стран, составили 1,43 млрд долларов США с ростом 165% к аналогичному периоду 2019 года. При этом «Узбекинвест» обеспечил охват страховыми услугами 36% от всего регионального экспорта.

В 2020 году компанией «Узбекинвест» подписаны меморандумы о взаимопонимании с Исламской корпорацией страхования инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) и Export Credit Etihad Credit Insurance (ОАЭ). Всего компания заключила более 30 соглашений и меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании с экспортно-кредитными агентствами различных стран, в том числе с «ЭКСАР» (Россия), NEXI (Япония), SINOSURE (КНР), KSure (Корея), UK Export Finance (Великобритания), COFACE (Франция), SACE (Италия) и другими.

Активное вхождение компании на рынок Lloyd’s (Лондон) и другие международные рынки страхования помогло «Узбекинвесту» принять обязательства по входящему перестрахованию в эквиваленте 1,5 млрд долларов. Этим был достигнут рост в 256% по сравнению с предыдущим годом. Общая сумма выплаченных страховых возмещений по договорам перестрахования за 11 месяцев 2020 года составила 140 тыс долларов.

Расширение деятельности и операций компании на международном рынке перестрахования позволило заключить 792 договора. Это в 14 раз больше по сравнению с предыдущим годом. Также расширилась география перестрахования — на 12 стран больше — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с принятием рисков из 35 государств.

В этом направлении компания сотрудничает с глобальными транснациональными страховыми и перестраховочными компаниями: Allianz SE (Германия), Zurich Insurance Group (Швейцария), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co (Япония), AXA (Франция), People Insurance Company of China (Китай), Korean Reinsurance Company (Корея) и другими.

По итогам 11 месяцев 2020 года в рамках предоставления комплексной страховой защиты инвестиционным проектам, реализуемым в Узбекистане зарубежными и отечественными инвесторами, заключено 7768 договоров страхования на сумму 22,5 млрд сумов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил 269%.

Благодаря организации эффективной деятельности компании страховой защитой охвачено 84% предприятий, функционирующих в свободных экономических, малых промышленных, специализированных фармацевтических и туристических зонах в регионах республики. Обеспечен сбор в 6,2 млрд сумов страховых премий, что в 8 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В свою очередь активная работа с представителями малого бизнеса и частного предпринимательства позволила компании предоставить покрытие страховой защитой более 33719 предприятиям и обеспечить сбор страховых премий в 31,5 млрд сумов с ростом 318%.

Клиентская база компании увеличилась на 146% и составила 685,48 тысяч физических и юридических лиц.

Круглосуточный call-центр: (+998) 71−207−60−00.

Телефон доверия: (+998) 71−200−02−34.

Сайт: insurance.uz

Facebook: fb.com/Uzbekinvest

Instagram: @uzbekinvest_

Telegram: t.me/uzbekinvestnic

YouTube: youtube.com/channel

«Яндекс.Музыка»: music.yandex.ru/album

На правах рекламы.