Житель Камашинского района Кашкадарьинской области А. Х. обвиняется в убийстве беременной супруги, тещи и двух детей, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По данным ведомства, еще в марте домохозяйка М. М. (1995) после ссоры с безработным супругом А. Х. (1990), вместе с которым она проживала в махалле «Кизилтепа» Камашинского района, вернулась в дом своей матери, пенсионерки Н. Ш. (1965) в Яккабагском районе и сообщила о намерении «разорвать с ним связь».
Само преступление произошло 9 декабря примерно в 23:30. Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры, А. Х., заподозрив, что его супруга беременна от другого человека, взял с собой два кухонных ножа и проник в дом тещи Н. Ш., перепрыгнув через стену. Он перерезал горло Н. Ш., супруге М. М., 8-летней Р. Ш. (2012) и 6-летнего А. Ш. и скрылся с места происшествия. Все они в это время спали. Погибшие дети были от первого брака 25-летней женщины.
По данному факту прокуратура Яккабагского района 10 декабря возбудила уголовное дело в отношении А. Х. по пунктам «а», «б», «в», «ж» части 2 стати 97 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть: двух или более лиц; женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии; с особой жестокостью).
Мужчина задержан. Ведется следствие.
Shuhrat Nazarov
Такие не лечится, для них не должно быть место в обществе
Дмитрий Хван
Shuhrat Nazarov,
более того — не должно быть место в этом мире!
Искандар Ахмедов
и почему смертную казнь отменили?
Saydulla Mamatkulov
За лишение жизни четверых — лишить его жизни.
Жавохир Олимов
Три раза прочел новость так и не понял его были дети?? Перешел по ссылке там еще меньше информации.
В любом случае ключевое слово здесь “безработный“. Самые страшные преступления совершаются в этот экономические кризис вызванный пандемией.
Дилмурад Хасанов
Высшую меру наказания надобно вернуть для таких вот преступников.
Татьяна
На пожизненное его! Если уж нет казни(((
Карл Маркс
Ужасная трагедия.Безработица,нищета,недоступность образования — главная проблема для молодежи Узбекистана!
Eugenie Muminova
При чем тут безработица? Его безработица заставила убивать жену, тещу и детей? Каким же образом? Почему наши мужчины часто считают жен своей собственностью, и намерение жены расстаться приводит к трагическим последствиям? Кто и где их этому учит? Женщина В МАРТЕ сказала, что не хочет жить с ним, он в декабре убил ее и других невинных людей. Это же какая-то искусственная психопатия, явно создаваемая общественными установками: жена — собственность!