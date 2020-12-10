Сразу два торговых центра Riviera и Shahar Outlet объявляют зимнюю распродажу Magic Friday со скидками до 70%.
Riviera — новый ТРЦ, который открылся в октябре. Его особенность — большое количество магазинов международных брендов, открытых по франшизе.
Shahar Outlet — торговый центр с круглогодичными скидками.
11 декабря с 8:00 до 01:00 в этих торговых центрах будет проходить Magic Friday. Посетителей ждут ощутимые скидки и выгодные предложения от любимых брендов и точек фудкорта.
ТРЦ Riviera
Скидки 10%:
- Makro, American Pizza;
- Baskin Robbins, KANSTIK (на определенные товары);
Скидки до 10%:
- Texnomart (на определенные товары).
Скидки 15%:
Eyfel, «БорщевЪ», Aqualine (на определенные товары).
Скидки до 20%:
- «Стильпарк», English Home, XiaoMi (на определенные товары).
Скидки 20%:
- Lelas, JUM, «Мосигра», «Три самурая» (на определенные товары).
Скидки до 30%:
- «УМНИЦА», EVONA, Skins 360, Youssuf glasses;
- Seta de Milano, Contrast (на определенные товары);
- SAVII, Swarovski, Tommy Hilfiger (на определенные товары);
- LIU•JO, Mayoral (на определенные товары).
Скидки 30%:
- Express Beauty, «Евромойка»;
- Fynch Hatton, Siam (на определенные товары).
Скидки до 40%:
- Creaté, Levi’s, GANT (на определенные товары);
- Calvin Klein, Nursace, Lacoste (на определенные товары).
Скидки до 50%:
- Bellstore, Parfum Gallery, KEALLY.
Скидки 50%:
- D’S Damat, DERIMOD, GEOX;
- FLO, RED TAG, Conforme, My Lifestyle (на определенные товары);
- RESPECT BUSINESS, Aureya, PANDORA (на определенные товары);
- Vinceri, Arena Markaz, Sacoor Brothers (на определенные товары);
- Silvermania.
Скидки до 70%:
- Erkatoy, Vicco, 7 days Socks;
- Roly Poly, Giorgio Rotti, Lufian;
- Accessorize, Colin’s, USPA (на определенные товары);
- Yves Rocher, Cool7Cases, Okaidi (на определенные товары).
Акции и предложения в рамках Magic Friday:
- Yamamay — «3+1» на определенный ассортимент нижнего белья;
- Yves Rocher — 2 товара со скидкой 5%, 4 — 10%, 6 — 15%, 8 — 20%;
- Kabulis — подарок к каждому заказу;
- Angel’s Pizza — чизбургер+Pepsi за 9 900 сумов;
- Dolce Italia — «2+1» на все стаканчики и рожки;
- Pizza&More — розыгрыш «Пицца на миллион» +30 минут в батутном центре IFly в подарок к каждому заказу;
- Coffee Time — акция «1+1=3»;
- Texnomart — рассрочка без предоплаты.
«Riviera — территория утонченного вкуса и хорошего настроения».
Адрес: ул. Нурафшон, 5.
Телефон: (+998) 71−205−02−01.
Facebook: fb.com/rivieramall.uz
Instagram: @riviera.mall
Telegram: t.me/rivieramall
ТЦ Shahar Outlet
Скидки до 30%:
Contrast, SAVII (на определенные товары).
Скидки до 50%:
- JUST, LS perfume, JL store;
- Selfie, RED TAG, FLO (на определенные товары).
Скидки до 60%:
Terra PRO, Le Mirage.
Скидки до 70%:
- Vicco, The Outlet;
- Soliha Boutique, OTG.
А также:
- Makro — 10% на все;
- LC Waikiki — 20% на определенные товары;
- Youssuf Glasses — 40%;
- Texnomart — до 5% на мелкую бытовую технику и рассрочка без предоплаты.
«Shahar Outlet: старый город — новые возможности!»
Адрес: обводная улица Нурафшон, 7.
Ориентир — Чигатай.
Телефон: (+998) 99−899−99−98.
Facebook: fb.com/shahar.outlet.mall
Instagram: @shahar.outlet.mall
Telegram: t.me/eskishaharmall
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