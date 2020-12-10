Сразу два торговых центра Riviera и Shahar Outlet объявляют зимнюю распродажу Magic Friday со скидками до 70%.

Riviera — новый ТРЦ, который открылся в октябре. Его особенность — большое количество магазинов международных брендов, открытых по франшизе.

Shahar Outlet — торговый центр с круглогодичными скидками.

11 декабря с 8:00 до 01:00 в этих торговых центрах будет проходить Magic Friday. Посетителей ждут ощутимые скидки и выгодные предложения от любимых брендов и точек фудкорта.

ТРЦ Riviera


Скидки 10%:

  • Makro, American Pizza;
  • Baskin Robbins, KANSTIK (на определенные товары);

Скидки до 10%:

  • Texnomart (на определенные товары).

Скидки 15%:

  • Eyfel, «БорщевЪ», Aqualine (на определенные товары).

Скидки до 20%:

  • «Стильпарк», English Home, XiaoMi (на определенные товары).

Скидки 20%:

  • Lelas, JUM, «Мосигра», «Три самурая» (на определенные товары).

Скидки до 30%:

  • «УМНИЦА», EVONA, Skins 360, Youssuf glasses;
  • Seta de Milano, Contrast (на определенные товары);
  • SAVII, Swarovski, Tommy Hilfiger (на определенные товары);
  • LIU•JO, Mayoral (на определенные товары).

Скидки 30%:

  • Express Beauty, «Евромойка»;
  • Fynch Hatton, Siam (на определенные товары).

Скидки до 40%:

  • Creaté, Levi’s, GANT (на определенные товары);
  • Calvin Klein, Nursace, Lacoste (на определенные товары).

Скидки до 50%:

  • Bellstore, Parfum Gallery, KEALLY.

Скидки 50%:

  • D’S Damat, DERIMOD, GEOX;
  • FLO, RED TAG, Conforme, My Lifestyle (на определенные товары);
  • RESPECT BUSINESS, Aureya, PANDORA (на определенные товары);
  • Vinceri, Arena Markaz, Sacoor Brothers (на определенные товары);
  • Silvermania.

Скидки до 70%:

  • Erkatoy, Vicco, 7 days Socks;
  • Roly Poly, Giorgio Rotti, Lufian;
  • Accessorize, Colin’s, USPA (на определенные товары);
  • Yves Rocher, Cool7Cases, Okaidi (на определенные товары).

Акции и предложения в рамках Magic Friday:

  • Yamamay — «3+1» на определенный ассортимент нижнего белья;
  • Yves Rocher — 2 товара со скидкой 5%, 4 — 10%, 6 — 15%, 8 — 20%;
  • Kabulis — подарок к каждому заказу;
  • Angel’s Pizza — чизбургер+Pepsi за 9 900 сумов;
  • Dolce Italia — «2+1» на все стаканчики и рожки;
  • Pizza&More — розыгрыш «Пицца на миллион» +30 минут в батутном центре IFly в подарок к каждому заказу;
  • Coffee Time — акция «1+1=3»;
  • Texnomart — рассрочка без предоплаты.

«Riviera — территория утонченного вкуса и хорошего настроения».

Адрес: ул. Нурафшон, 5.
Телефон: (+998) 71−205−02−01.

Facebook: fb.com/rivieramall.uz
Instagram: @riviera.mall
Telegram: t.me/rivieramall

ТЦ Shahar Outlet


Скидки до 30%:

  • Contrast, SAVII (на определенные товары).

Скидки до 50%:

  • JUST, LS perfume, JL store;
  • Selfie, RED TAG, FLO (на определенные товары).

Скидки до 60%:

  • Terra PRO, Le Mirage.

Скидки до 70%:

  • Vicco, The Outlet;
  • Soliha Boutique, OTG.

А также:

  • Makro — 10% на все;
  • LC Waikiki — 20% на определенные товары;
  • Youssuf Glasses — 40%;
  • Texnomart — до 5% на мелкую бытовую технику и рассрочка без предоплаты.

«Shahar Outlet: старый город — новые возможности!»

Адрес: обводная улица Нурафшон, 7.
Ориентир — Чигатай.
Телефон: (+998) 99−899−99−98.

Facebook: fb.com/shahar.outlet.mall
Instagram: @shahar.outlet.mall
Telegram: t.me/eskishaharmall

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