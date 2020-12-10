Сразу два торговых центра Riviera и Shahar Outlet объявляют зимнюю распродажу Magic Friday со скидками до 70%.

Riviera — новый ТРЦ, который открылся в октябре. Его особенность — большое количество магазинов международных брендов, открытых по франшизе.

Shahar Outlet — торговый центр с круглогодичными скидками.

11 декабря с 8:00 до 01:00 в этих торговых центрах будет проходить Magic Friday. Посетителей ждут ощутимые скидки и выгодные предложения от любимых брендов и точек фудкорта.

ТРЦ Riviera





Скидки 10%:

Makro, American Pizza;

Baskin Robbins, KANSTIK (на определенные товары);

Скидки до 10%:

Texnomart (на определенные товары).

Скидки 15%:

Eyfel, «БорщевЪ», Aqualine (на определенные товары).

Скидки до 20%:

«Стильпарк», English Home, XiaoMi (на определенные товары).

Скидки 20%:

Lelas, JUM, «Мосигра», «Три самурая» (на определенные товары).

Скидки до 30%:

«УМНИЦА», EVONA, Skins 360, Youssuf glasses;

Seta de Milano, Contrast (на определенные товары);

SAVII, Swarovski, Tommy Hilfiger (на определенные товары);

LIU•JO, Mayoral (на определенные товары).

Скидки 30%:

Express Beauty, «Евромойка»;

Fynch Hatton, Siam (на определенные товары).

Скидки до 40%:

Creaté, Levi’s, GANT (на определенные товары);

Calvin Klein, Nursace, Lacoste (на определенные товары).

Скидки до 50%:

Bellstore, Parfum Gallery, KEALLY.

Скидки 50%:

D’S Damat, DERIMOD, GEOX;

FLO, RED TAG, Conforme, My Lifestyle (на определенные товары);

RESPECT BUSINESS, Aureya, PANDORA (на определенные товары);

Vinceri, Arena Markaz, Sacoor Brothers (на определенные товары);

Silvermania.

Скидки до 70%:

Erkatoy, Vicco, 7 days Socks;

Roly Poly, Giorgio Rotti, Lufian;

Accessorize, Colin’s, USPA (на определенные товары);

Yves Rocher, Cool7Cases, Okaidi (на определенные товары).

Акции и предложения в рамках Magic Friday:

Yamamay — «3+1» на определенный ассортимент нижнего белья;

Yves Rocher — 2 товара со скидкой 5%, 4 — 10%, 6 — 15%, 8 — 20%;

Kabulis — подарок к каждому заказу;

Angel’s Pizza — чизбургер+Pepsi за 9 900 сумов;

Dolce Italia — «2+1» на все стаканчики и рожки;

Pizza&More — розыгрыш «Пицца на миллион» +30 минут в батутном центре IFly в подарок к каждому заказу;

Coffee Time — акция «1+1=3»;

Texnomart — рассрочка без предоплаты.

«Riviera — территория утонченного вкуса и хорошего настроения».

Адрес: ул. Нурафшон, 5.

Телефон: (+998) 71−205−02−01.

Facebook: fb.com/rivieramall.uz

Instagram: @riviera.mall

Telegram: t.me/rivieramall

ТЦ Shahar Outlet





Скидки до 30%:

Contrast, SAVII (на определенные товары).

Скидки до 50%:

JUST, LS perfume, JL store;

Selfie, RED TAG, FLO (на определенные товары).

Скидки до 60%:

Terra PRO, Le Mirage.

Скидки до 70%:

Vicco, The Outlet;

Soliha Boutique, OTG.

А также:

Makro — 10% на все;

LC Waikiki — 20% на определенные товары;

Youssuf Glasses — 40%;

Texnomart — до 5% на мелкую бытовую технику и рассрочка без предоплаты.

«Shahar Outlet: старый город — новые возможности!»

Адрес: обводная улица Нурафшон, 7.

Ориентир — Чигатай.

Телефон: (+998) 99−899−99−98.

Facebook: fb.com/shahar.outlet.mall

Instagram: @shahar.outlet.mall

Telegram: t.me/eskishaharmall

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