Семьи с несколькими детьми выбирают больше всего крупногабаритные квартиры. И статистика последних лет показывает, что в Узбекистане число таких семей стабильно растет.
Учитывая такую тенденцию, в честь новогодних праздников Golden House представил два вида квартир, которые больше всего выбирают большие семьи. Это квартиры площадью 91 и 125 кв. м. На их покупку предлагается множество выгодных условий.
Преимущества больших квартир в том, что в них есть несколько спален с гардеробными и ванными комнатами. Здесь у каждого будет свое личное пространство.
Кроме того:
- 12 и 13 декабря на эти квартиры действует специальное предложение;
- квартиры можно приобрести на особых условиях в честь Нового года;
- покупатели могут получить гарантированные подарки в виде необходимых и полезных в быту предметов техники;
- клиенты станут участниками розыгрыша и получат возможность выиграть Tesla Model 3. До завершения акции осталось 25 дней;
- именно эти квартиры можно увидеть в готовом виде, посетив шоурум и строительную площадку.
Подарки и ценные призы при покупке квартиры предоставляются только до Нового года. Поэтому Golden House приглашает всех клиентов и гостей в офисы продаж вместе со всей семьей.
Call-центр: (+998) 78−150−11−11.
Офис продаж Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.
Ориентир: парк культуры и отдыха имени Фурката.
Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.
Ориентир: ЖК «Новомосковская».
Сайт: greenwich.uz
Facebook: fb.com/goldenhouseuz
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