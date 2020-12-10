9 декабря примерно в 17:00 в махалле «Саманкол» Ходжейлийского района Каракалпакстана от отравления угарным газом скончались супруги Г. Ю. и А. Р., их дети Х. Э. (2009 г. р.) и Х. А. (2013 г. р.), а также гостившие у них К. А. и Х. А.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Каракалпакстана, газ распространился от установленной в доме обогревательной печи.

Районная прокуратура ведёт доследственную проверку по факту происшествия. Расследование взято на контроль прокуратуры Каракалпакстана.