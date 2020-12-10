Киберспорт – это не развлечение, продолжает Дониёр Джураев. Это реальная ниша для многих молодых людей, которые не могут поступить в вуз, для людей с инвалидностью, которые не всегда могут пробиться в традиционный спорт. Здесь нет преград, но есть большое поле для развития и возможность заработать деньги.



Сейчас Дониёр Джураев планирует заключить контракт с Федерацией киберспорта Казахстана, чтобы проводить больше соревнований с участием киберталетов Узбекистана. По его словам, без статуса главы ассоциации, он планировал проводить по три турнира в год с призовым фондом 15 тысяч долларов. Если дать геймерам из Казахстана квоты на участие в этих соревнованиях с условием, что соседи также дадут нашим игрокам возможность участвовать в таком же количестве турниров с тем же призовым фондом, то узбекский киберспорт расширит географию конкуренции, потому что казахские игроки лучше наших.



«Надо играть с теми, кто лучше нас. Это развивает не только команды. Это положительно сказывается на экономике в целом. Это делегации, взносы, отели и туризм. 15 тысяч – это минимум, чтобы можно было вообще назвать это турниром на территории СНГ, где призовой фонд обычно от 100 тысяч. Но нас туда не зовут. Для СНГ мы не существуем как киберспорт. Сообществу киберспортсменов мира плевать, будем ли мы участвовать. Им нужны все. Почему бы не зайти на этот рынок, не посмотреть, слабые мы или нет? Неважно, выиграем мы или нет. Важно – с кем сыграем».