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Надежда узбекского киберспорта
История создания первой киберспортивной организации в Узбекистане
Фото: Зума Мирзалиева
Надежда узбекского киберспорта
История создания первой киберспортивной огранизации в Узбекистане
Год назад предприниматель Дониёр Джураев создал первую в стране киберспортивную организацию – Arcred. Сегодня его геймеры собираются покорять мир под руководством именитых в е-спортивной среде тренеров, получают зарплату и уезжают жить за рубеж ближе к европейским серверам. Зачем основатель «Аркреда» решил инвестировать в сомнительную индустрию, почему он никогда не поймёт поколение киберспорта и чем ценности игроков так похожи на ценности советского человека – в репортаже Сабины Бакаевой.

Однажды Дониёр Джураев сидел в одной из своих киберарен «Фиданза». Его друзья пришли поиграть в «Доту», и он впервые решил к ним присоединиться. Дониёр играл плохо с первых минут. Один из игроков команды напрягся и попросил новичка стараться играть лучше, дабы не упасть в каком-то рейтинге. Дониёру Джураеву было смешно. Он подшучивал над парнишкой, но в итоге тот разрыдался. Причём, его расстроило именно поражение, а не шутки владельца киберарены.


После этого случая Дониёр Джураев стал присматриваться к геймерам «Фиданзы» и заметил, что «для этого поколения такая игра – норма». Он видел в индустрии огромный потенциал и решил инвестировать в киберспорт. Хотя подойди кто-то 10 лет назад и попроси спонсора помочь в развитии киберспорта, инвестор бы посмеялся, уверена директор медиаотдела «Аркред» Далила Нурумбетова.

«Это огромный риск. Никто не знает, что будет, – предупреждает она. – Спонсор должен понимать, что рискует больше, чем обычный бизнесмен, потому что эта дорога ещё не проложена. Её никто не проходил. Поэтому многие боятся и не хотят вкладывать свои деньги».

Но Дониёра Джураева это не испугало. Он считает, что разбирается в деньгах и понимает, как их делать. Диплом финансиста, несколько киберарен и другие бизнес-проекты тому подтверждение. За показатель огромного потенциала киберспорта предприниматель взял рвение «мегагигантов» в финансировании индустрии.
«Самые богатые люди в мире – производители компьютеров и софта, – утверждает Дониёр Джураев. – Они не “Найк” и не “Адидас”, которым интересен традиционный спорт. Они выше. Они видят в киберспорте новую нишу. Dell и любая другая подобная компания инвестируют в это направление, как “Найк” и “Адидас” в традиционный спорт. Поэтому я думаю, киберспорт пойдёт дальше футбола. Потому что геймер играет на Dell, а я его фанат – я тоже хочу такой компьютер».
Поэтому Дониёр Джураев инвестировал в киберорганизацию с заморским размахом: построил своим геймерам буткемп – тренировочную базу с условиями проживания, собрал медиаотдел, занимающийся дизайном и продвижением команды в соцсетях, нанял российского аналитика по CS:GO и психолога, который работает с игроками в команде и индивидуально.
Во время первого локдауна геймеры даже жили в буткемпе: ходили в магазин за продуктами, вместе готовили и тренировались.

«Это мой второй дом», – говорит официальный геймер мобильной игры PUBG и один из топовых игроков Узбекистана 15-летний Шохруз Назаров, больше известный в своем коммьюнити как Yakudza.
Здесь есть свои правила. Ребятам не рекомендуется просыпаться заполдень, потому что «пока ты хочешь спать, кто-то уже тренируется», отмечает менеджер «Аркреда» Ульмасбек Файзиев. По его словам, перед турнирами игроки тренируются по 12 часов в день, абстрагируются от развлечений, чтобы не было искушения отвлечься на соблазны внешнего мира. Он уверен, что чрезвычайная сосредоточенность перед большими соревнованиями – удел любого спортсмена.
«У футболистов тоже нет личной жизни. То, что вы видите, – это оболочка, картиночка, конфетка. У любой профессии есть подводные камни. Везде нужна концентрация. Без усердия не добиться высот».
Человек, далекий от геймерства, убежден, что образ жизни киберспортсменов пагубно сказывается на здоровье, но Дониёр Джураев уверяет: в пересчёте на месяц они проводят за компьютером столько же времени, сколько обычный офисный планктон.

«Я ориентируюсь на Трудовой кодекс. “Овер” никто не выполняет. Пусть стабильно тренируются и отыгрывают турниры, а в остальное время занимаются, чем хотят».

﻿И они действительно хорошо проводят свободное время, рассказывает Далила Нурумбетова. Иногда геймерам запрещают играть, дабы дать им возможность отдохнуть от виртуального мира. По её словам, выходные ребята тоже проводят вместе.
«Мы этого и хотели добиться. Самое главное в буткемпе – подружиться, – подчёркивает она. – Им нужно общаться, чтобы в игре понимать друг друга, читать соперника».

﻿Но сплотиться удалось не сразу. Далила Нурумбетова вспоминает, что игроков несколько раз всё-таки приходилось менять, хотя прощаться с ними было очень трудно. Кто-то понимал, что не хочет заниматься этим профессионально, кто-то не сходился с коллегами характерами.

«Бывают те, кто став номером один в стране, не идут дальше. Это их потолок. Исчерпывается потенциал, – считает Улмасбек Файзиев. – В каком-то смысле здесь тоже нужен талант, дар».
«Есть те, для которых киберспорт – не смысл жизни. Мы не заставляем здесь сидеть тех, кто на самом деле не хочет этим заниматься, – продолжает он. – Мы помогаем определиться в жизни. Ты мог думать, что киберспорт – это твоё. Но если нет, выбирай другую профессию».

﻿Дониёр Джураев сетует, что сложнее всего было привить геймерам отношение к киберспорту как к работе. Поначалу они не воспринимали его серьёзно, могли не приехать на тренировку или опоздать на турнир. Таких увольняли.

﻿Отчасти халатное отношение ребят могло сложиться из-за их прошлого опыта, когда находились люди, обещавшие геймерам спонсорство.
«У многих ребят свои истории. Они верили спонсорам, им давали надежду, а через месяц их оставляли на улице без ничего, – рассказывает Далила Нурумбетова. – Это же неправильно. Они были детьми. Каждый раз у них опускались руки».

Кроме того, рвение многих талантливых геймеров подрывает отношение родителей к выбору детей. По словам Далилы, многие родители считают сыновей лентяями и оболдунами, занимающимися ерундой.

«Я не учился. С детства меня ругали, но теперь смысла нет. Родители решили, что это мой единственный шанс», – смеётся 18-летний «контровик» Борис Ким.
Улмасбек Файзиев считает, что геймерам «Аркреда» тем не менее повезло. Родители верят в них и идут навстречу. У компании хорошие отношения с близкими игроков. По мнению Далилы Нурумбетовой, установить их удалось благодаря заключенному между «Аркредом» и кибератлетами контракту и стабильным выплатам зарплаты.
«Две булки хлеба домой принесешь, любой родитель скажет “да”», – уверяет Шохруз Назаров. Он зарабатывает, «сколько даёт бог», а точнее 300-400 долларов в месяц на стримах и получает приблизительно такую же зарплату, «да и леваки есть».
Зачем зрители его многотысячного Ютуб-канала «донатят» ему за игру – загадка для простого человека. Сам Якудзе говорит: «На развитие канала». По его словам, сама игра фанатам нравится меньше, чем поведение геймера. Наблюдать за игрой скучного стримера никто не будет.

Далила Нурумбетова рассказывает, что любовь его аудитории впечатляет. «Аркред» временами посещают фанаты Шохруза и просят подарить им что-нибудь, до чего дотрагивался Якудзе. Она показывает видео, где мальчик считает до трёх, и толпа поклонников начинает реветь «Я-К-У-Д-З-Е».

«У него так везде. Его ждут. Сюда приходят, просят его одежду поносить. У него такая слава. Я думала, это малолетки. У меня в голове так, что им не больше 12. А там все старше него. До 30 лет. Самое его классное достижение – то, что он стал официальным стримером PUBG. Мы этим гордимся. Сама игра это предложила за такую популярность на “Ютубе” и в “ТикТок”».


Далила Нурумбетова продолжает, что рядом с ней Якудзе – это приличный паинька мальчик, соблюдающий субординации. В своей же онлайн-среде он создает контент, шокируя аудиторию видеороликами, где он стоит на остановке общественного транспорта в ожидании не приезжающего автобуса и жалуется на отсутствие денег.

﻿«И это людям нравится», – говорит Шохруз Назаров.

«Может, наши игроки в свои 20 не добились мировой славы, но их знают на родине, – подхватывает Далила Нурумбетова. – За них болеют. Ребята строят свою карьеру. Если они пробьются, то уже не будут думать, как прокормить семью».

Она продолжает, что даже после завершения карьеры киберигрока можно стать тренером или лицом бренда, подписывая контракты с «бесконечным количеством нулей».
«До 30 лет точно хочу этим заниматься. А потом буду тренером или аналитиком, – говорит 22-летний киберспортсмен в дисциплине Counter Strike: Global Offensive Тимур Абдулин. – Мы реально планируем на десятки лет вперед».
Сейчас Тимур Абдулин вместе с четырьмя другими «контровиками» находится в Киеве. Дониёр Джураев отправил команду в столицу Украины в начале ноября, потому что, по его словам, именно там находится главный сервер игры. На этом сервере проходят важнейшие международные турниры, а расстояние от Ташкента до Европы не позволяло геймерам играть качественно

В Узбекистане также можно было бы установить сервера популярных в стране компьютерных игр. Пока у нас этого нет, наши геймеры играют на серверах соседей и платят им деньги за использование мощностей, говорит Дониёр Джураев. Он хотел бы установить в республике сервер CS:GO на оборудовании провайдеров Uztelecom или Sarkor Telecom, но ему не хочется тратиться, так как по его мнению, именно провайдеры будут иметь с этого большую прибыль.
«Установка серваков в Узбекистане – это конкретное привлечение валюты в Узбекистан, – считает Дониёр Джураев. – Сервер даст провайдеру очень много трафика, потому что провайдер продаёт больше трафика игрокам и, следовательно, зарабатывает больше. Все те, кто играют в CS:GO в Узбекистане, все игроки соседних стран, у которых нет своих серверов и которым наш сервер будет ближе, чем казахстанский, будут приносить деньги провайдеру, у которого стоит мой сервак».

Но даже если у Узбекистана был бы свой сервер, пинг все равно не позволял бы играть с сильнейшими геймерами, которые обычно играют на серверах Европы. Свой сервер нам нужен для региональных соревнований. В мировой практике крупные киберорганизации арендуют буткемпы в разных частях света, чтобы участвовать в турнирах без лагов, поясняет Дониёр Джураев.
Кроме того, смысла играть в Узбекистане состав «Аркреда», уехавший в Киев, уже не видел. Во всех национальных чемпионатах команда брала первые места. По словам Далилы Нурумбетовой, соперники «Аркреда» привыкли бороться за 2-3 места. Из-за отсутствия конкуренции игрокам стало тесно и неинтересно в узбекском поле киберспорта, добавляет «контровик» Борис Ким. Ему кажется, что в ближайшие пять лет конкуренции здесь и не будет.

Далила Нурумбетова рассказывает, что в Киеве ребятам сняли дом и наняли именитого в киберспортивной среде тренера по CS:GO Дмитрия iksou Михайличенко.

«Это специалист, который тренировал таких крутых ребят, как Winstrike. Это ребята, которые выигрывали турниры уровня тир-1 в Лондоне и США», – заявляет Дониёр Джураев.
Но фантастических планов у Дмитрия Михайличенко пока нет. Самая главная задача – создать команду. Несмотря на то, что в настоящем составе геймеры играют довольно давно, собрать пять человек ещё не значит создать команду, заявляет тренер.

Команда – это люди, объединённые одной целью и идеей. Это синхронно мыслящие игроки, живущие друг другом и общими результатами. Они должны одинаково воспринимать происходящее, работать как единый механизм и понимать, что от работы каждого зависит, пойдут ли часы.

Zoom-встреча с Дмитрием iksou Михайличенко.
Основная цель «Аркреда» – стать первой командой из Узбекистана, выступившей в полном составе на мировом турнире серии Major, заявляет Улмасбек Файзиев. Такой статус получают турниры с крупным призовым фондом, и отличаются от других тем, что являются главным соревнованием сезона.
Обычно команды попадают на эти турниры по пригласительным, продолжает Улмасбек Файзиев. Однако все они некогда играли на менее известных, но безусловно престижных турнирах серии Minor, где призовой фонд ниже. Туда «Аркред» тоже стремится попасть.

﻿«Пока не выйдем на такой уровень, никто о нас не узнает. Это как узбекский футбол. Сборная не может попасть на чемпионат мира, но некоторые игроки известны за границей в некоторых кругах», – заявляет «контровик» Тимур Абдулин.
«Конечно, уже хочется достичь каких-то значимых результатов, чтобы о команде и об узбекском CS:GO заговорили в СНГ, чтобы потихоньку начали нас бояться или по крайней мере начали бы нас оскорблять, – серьёзно шутит Дмитрий Михайличенко. – Это уже будет очень много значить, потому что в СНГ всё начинается с оскорблений, как в школе. Но говорить о конкретных результатах пока рано. Это станет понятно уже в процессе работы».
Фото: Arcred
Недавно Дониёр Джураев возглавил национальную Ассоциацию киберспорта, основанную в 2017 году. Ассоциация нужна ему не для статуса, рассказывает он. По большей части это просто бюрократия и головная боль, потому что в странах СНГ нет понятия организации, какой является «Аркред». Сотрудничество между странами, квоты на проведение игр и другие вопросы решаются на уровне федераций. А пока для СНГ «Аркред» – это просто ООО, чей статус «слишком незначительный» для таких масштабов.
Парадоксально, но в большом мире нет понятия ассоциации или федерации, но есть просто команды – то есть «Аркред», продолжает Дониёр Джураев. Он считает, что такие регалии имеют вес в странах, где государственные структуры наиболее властные. Возглавление же ассоциации возлагает на Дониёра большую ответственность. Он должен приносить медали, людям будет казаться, что он получает средства на развитие киберспорта, «когда по факту ноль».
«Кто должен стоять во главе ассоциации? Человек из этого коммьюнити, который реально работает, чего-то добивается, у которого есть методика, пробивная сила. Менеджерская сила “Аркреда” будет бесплатно передаваться ассоциации. У этой команды набиты руки, она будет развивать индустрию в стране, потому что сейчас “Аркред” выше, чем сама национальная индустрия», – уверен Дониёр Джураев.
Он заявляет, что бывший генеральный менеджер известной российской киберспортивной организации Virtus.pro Роман Дворянкин оказывает поддержку «Аркреду» по продвижению команды в мир. Кроме того, в Украине он встречался с представителями компаний maincast, WePlay Esports, Starladder – гигантами в сфере киберспорта, медиа и развлечений. По словам Дониёра Джураева, все это является показателем того, что «Аркред» и его цели воспринимают серьёзно уже за пределами Узбекистана.

«Я хочу показать, как надо работать. Просто болтать – всё ерунда. Я сделаю всё, что нужно сделать новатору. Я дам все свои знания. Я себе говорю, что покажу всем, как надо работать. В ассоциации нет денег, чтобы красть. Там надо просто работать».

Он утверждает, что совершенно не против, если появится другое ННО, развивающее сферу, или в составе существующих федерации и ассоциации появятся новые организации, подобные «Аркреду». Организация должна играть, а не устраивать турниры, считает Дониёр Джураев.
Без звания ассоциации он организовывал соревнования по дисциплинам CS:GO и PUBG, потому что понимал, как это делается. В будущем же «Аркред» не должен участвовать в организации турниров, а должен только расти по всем дисциплинам.

«Чтобы люди не думали, что я против конкуренции, я откажусь от должности директора “Аркреда”. Хотя я не хочу его отдавать, потому что этот проект не был для меня бизнесом. Я просто знал, что у него есть будущее».
Дониёр Джураев утверждает, что киберспорт для него – это в первую очередь проект с социальной составляющей.

«Представьте, что безработица у нас N процентов. Объём экспортозамещения, т.е. валюта, которая приходит в страну, – N долларов. И тут открывается новая сфера без помощи государства, но с перспективой положительно повлиять на эти значения, – поясняет он. – Ребята, которые даже не закончили вуз, могут принести стране деньги. Если они выиграют хотя бы 1000 долларов за границей, это скажется на экономике страны».

Киберспорт – это не развлечение, продолжает Дониёр Джураев. Это реальная ниша для многих молодых людей, которые не могут поступить в вуз, для людей с инвалидностью, которые не всегда могут пробиться в традиционный спорт. Здесь нет преград, но есть большое поле для развития и возможность заработать деньги.

Сейчас Дониёр Джураев планирует заключить контракт с Федерацией киберспорта Казахстана, чтобы проводить больше соревнований с участием киберталетов Узбекистана. По его словам, без статуса главы ассоциации, он планировал проводить по три турнира в год с призовым фондом 15 тысяч долларов. Если дать геймерам из Казахстана квоты на участие в этих соревнованиях с условием, что соседи также дадут нашим игрокам возможность участвовать в таком же количестве турниров с тем же призовым фондом, то узбекский киберспорт расширит географию конкуренции, потому что казахские игроки лучше наших.

«Надо играть с теми, кто лучше нас. Это развивает не только команды. Это положительно сказывается на экономике в целом. Это делегации, взносы, отели и туризм. 15 тысяч – это минимум, чтобы можно было вообще назвать это турниром на территории СНГ, где призовой фонд обычно от 100 тысяч. Но нас туда не зовут. Для СНГ мы не существуем как киберспорт. Сообществу киберспортсменов мира плевать, будем ли мы участвовать. Им нужны все. Почему бы не зайти на этот рынок, не посмотреть, слабые мы или нет? Неважно, выиграем мы или нет. Важно – с кем сыграем».
Дониёр не надеется выйти в ноль в ближайшие несколько лет.
Кроме того, Дониёр Джураев мечтает провести в Узбекистане турнир со статусом Minor на площадке Humo Arena. По его словам, комплекс идеально подходит для подобных мероприятий.

«Я думаю об этом каждый день. Мне даже готовы это доверить, – заявляет он. – Я не говорю туфту. Мне все равно, кто получит все лавры. Главное – провести это в Узбекистане, увидеть кухню изнутри, посмотреть, как это делается. Я не знаю, когда мы сделаем такой турнир. Но сделаем, может, не по CS:GO и “Доте”, а по PubG, потому что дешевле. Мы сделаем обязательно».

Пока Дониёр Джураев работает в минус и не надеется выйти даже в ноль в ближайшие два, а то и три года. Он считает себя первопроходцем в сфере коммерческого киберспортивного менеджмента и называет свой принцип американским.
«Узбеки привыкли инвестировать и сразу богатеть: открыл лавашную, и через три месяца окупаешься, выходишь на прибыль, – считает он. – У меня другой принцип: 2-5 лет мучаешься, а потом становишься миллионером. Я не говорю, что стану миллионером, но я больше буду жалеть, если не буду это все делать».
«Нашу сферу многие не понимают, – продолжает он. – Когда зарождался футбол в тысяча каком-то веке, он был киберспортом того времени. Никто не знал, есть ли перспективы, будет ли прибыль. Когда спорт получает хорошую оценку? Когда у него есть зритель. Что делал Узбекистан, когда в Европе зарождался футбол? Потому там есть своя история, данные, методика. У нас нет своей школы, которая звучала бы на весь мир, нет своей истории, о которой говорили бы».

И раз Алишер Усманов или «Газпром-медиа» вкладываются в эту индустрию, Узбекистану нужно поторопиться, чтобы развитие киберспорта не стало таким же, как узбекский футбол, считает Дониёр Джураев.
Киберспорт ему нравится. Он рассказывает, что навыки, которыми обладают сегодняшние 10-12-летние дети, появились у него самого после выпуска из университета. По его мнению, это говорит о том, что технологии развивают детей, а значит, их нельзя запрещать. Киберспортсмены думают быстрее обычных людей, быстрее принимают решения, считает Дониёр Джураев. Он уверен, что следующее поколение детей даже не будет сомневаться в возможностях киберспорта, потому что «10-летний мальчик на подсознательном уровне больше верит в киберспорт, чем сегодняшние 18-летние».

«У всех игроков есть история о том, как их бабушки, мамы, папы – все ругали, говорили: “В этом нет будущего”. Но время меняется. Система “иди на базар работай” – это плохо. Поколения меняются, дети сидят на “Ютубе”, и это не плохо. Это уже часть нашего быта. То, что заставляет нас искать себя и расти, это как минимум не плохо».
Отношение родителей мешает самим геймерам серьёзно относиться к киберспорту, продолжает Дониёр Джураев. Молодые люди сами должны верить в него. Без их веры вере Дониёра грош цена. Именно поэтому он добился трансляции июльского киберспортивного турнира Adrenaline Open Cyber Cup по телевидению. Но многие отнеслись к этому эфиру с опаской.

«У нас наверху сидят люди из старой власти, которые считают, что “контровик” станет террористом. Но какова вероятность, что журналист не станет плохим? – задаётся вопросом Дониёр Джураев, – Ваше время не занято тем, что вы весь день убиваете что-то в компьютере? Но если вы боксёр? Вы каждый день бьёте людей. Почему вы не плохой? Мы не можем ставить клеймо на по сути хороших людей, которые могут стать плохими, – настаивает он. – У всех есть шанс стать плохим. Деятельность не определяет, станет ли человек таким».
«У нас нет развития во многих сферах, потому что слишком много запретов, везде советские методы, – добавляет он. – Дай бог, чтобы мой киберспорт не стал таким, как "Пахтакор" и "Бунёдкор" в национальном футболе».
Дониёр Джураев вспоминает тот первый раз, когда он сыграл в «Доту». Он говорит, что слёзы того игрока из их команды несерьёзных игроков были и останутся для него дикими.
Мы все предатели своих мечт
«Мы тоже не такие, как наши родители. Раньше фотографировать губы и еду тоже было ненормально. Для кого-то мы дикие. Люди во все времена менялись. Это быт. У нас есть немного от советского человека – мы слушали “Руки вверх”, и от поколения зеро – мы слушаем Билли Айлиш. Но если мы такое поколение, почему нужно мешать другим быть тем поколением, которым они являются?».

Дониёр Джураев называет нас всех предателями своих мечт. Он просит вспомнить, кем мы хотели стать, когда были детьми, и какой путь мы избрали. Его геймеры выбрали интересный для себя путь, тогда как многие из нас выбирали по ситуации.

Хотя и сегодня многие потенциально хорошие игроки не могут выбрать дело своей мечты, продолжает Дониёр Джураев. У большинства нет возможности купить себе хороший геймерский компьютер. Кто-то ходит в интернет-клубы, но большой успех стоит больших денег, оставленных в кибераренах.
«Почему я буткемп построил? – шепчет Дониёр Джураев. – В Европе стоит такой же компьютер, как у моих ребят. Знаете, почему? Детишки! Когда они полетят туда, чтобы не было такого: “Смотри, какой. А у меня такого нет”. Чтобы они пришли и сказали: “Да у меня на работе такой же”».
Он продолжает, что нам может казаться, что жизнь этих странных детей большей частью протекает в каком-то несуществующем мире, что их мир – в несуществующем мире. Но вот игроки «Аркреда» годами занимаются традиционным теннисом или футболом, читают книги, планируют поступать в вуз и веселятся с друзьями.

В профессиях, связанных с компьютерами, нет понятия «не существует», считает Дониёр Джураев. Этот консерватизм звучит для него так, словно не нужно развиваться, если все мы в конечном счёте умрём.
«Я просто предприниматель, который узнал, что поколению это нужно. Значит, поколению это нужно давать. Кто-то должен это дать в Узбекистане. И я решил, что я буду этим кто-то. Может быть, мы до конца жизни не поймём, какую профессию выбрали эти люди, но у нас нет другого выхода, кроме как принять это, – уверен Дониёр Джураев. – Я трезво смотрю на киберспорт. Я буду идти до конца, пока есть силы, потому что я сжёг за собой все мосты».
У каждого, кто занимается любимым делом, есть свои интересы, цели и философия, отмечает он. Не все их понимают.
«Когда вы говорите, что для вас не существует дисциплин, они нереальны, где-то стоят игроки-мультимиллионеры с толпами фанатов за спиной, смотрят на вас с ухмылкой, а в их глазах читается: “Расскажи мне”. Фанаты будут брать их мышки и коврики, как кроссовки Майкла Джордана. И даже не будут играть этими мышками, чтобы не испортить. Почему мы должны доказывать миру, что это реально? – спрашивает Дониёр Джураев. – Посмотрите список Форбс и докажите, что это нереально. Почему вы думаете, что у них странные ценности? Это всё относительно. Посмотрите на себя. У них такие же ценности, как у вас. Ваша главная ценность – это ваша жизнь. У них – тоже».
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Автор текста: Сабина Бакаева
Фото: Зума Мирзалиева / «Газета.uz»
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