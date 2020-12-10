Однажды Дониёр Джураев сидел в одной из своих киберарен «Фиданза». Его друзья пришли поиграть в «Доту», и он впервые решил к ним присоединиться. Дониёр играл плохо с первых минут. Один из игроков команды напрягся и попросил новичка стараться играть лучше, дабы не упасть в каком-то рейтинге. Дониёру Джураеву было смешно. Он подшучивал над парнишкой, но в итоге тот разрыдался. Причём, его расстроило именно поражение, а не шутки владельца киберарены.
После этого случая Дониёр Джураев стал присматриваться к геймерам «Фиданзы» и заметил, что «для этого поколения такая игра – норма». Он видел в индустрии огромный потенциал и решил инвестировать в киберспорт. Хотя подойди кто-то 10 лет назад и попроси спонсора помочь в развитии киберспорта, инвестор бы посмеялся, уверена директор медиаотдела «Аркред» Далила Нурумбетова.
Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.
Комментарии