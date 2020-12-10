Министерство народного образования и американский производитель телеком-оборудования Cisco подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее бесплатное предоставление компанией IT-курсов, тренингов, учебных материалов, систем видеоконференции Webex и сертификации для использования в школах Узбекистана. Об этом сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МНО.

На первом этапе планируется обучение 60 учителей и в дальнейшем 600 учеников старших классов из 30 школ со всех регионов страны на курсах Cisco IT Essentials. Этот курс является базовым для обучения на других профессиональных курсах; учащиеся, успешно окончившие его, смогут обучаться дальше на курсах системного администрирования сетей (CCNA, CCNP), кибербезопасности (CyberOps), интернета вещей и услуг (IoT, DevOps) и программирования.

По итогам реализации проекта ожидается повысить эффективность использования современных компьютерных классов в школах и гармонизировать учебные планы по информатике со специализированными международными учебными программами. Кроме того, обучение на курсах Cisco поможет профориентации учащихся и их обучению навыкам, востребованным на местном и международных рынках труда.