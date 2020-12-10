Правление Центрального банка 10 декабря приняло решение сохранить основную ставку без изменений, на уровне 14% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Решение принято в целях сохранения эффекта от смягчения денежно-кредитной политики в 2020 году, а также поддержания умеренно жёстких денежно-кредитных условий для обеспечения макроэкономической стабильности и формирования необходимых предпосылок в целях продолжения восстановления экономической активности в первой половине 2021 года», — поясняет Центробанк.

ЦБ намерен совместно с правительством принимать все необходимые меры по достижению промежуточного таргета инфляции в 2021 году ниже 10% в годовом выражении.

Инфляция и инфляционные ожидания

Годовой уровень инфляции в ноябре продолжил замедление и составил 11,3%. В то же время с конца сентября наблюдается определенное ускорение роста цен после их снижения в летние месяцы.

Повышательное давление на инфляцию в основном оказывали сезонные колебания и текущая динамика цен на продовольствие. Рост цен на продовольственные товары в ноябре составил 16,3% в годовом выражении. В частности, цены на мясную продукцию выросли на 17,7%, фрукты и овощи — на 18,5%, хлебопродукты — на 16% к ноябрю 2019 года.

Темпы роста цен непродовольственных товаров и услуг за 11 месяцев 2020 года были значительно ниже общего уровня инфляции и составили 8,3% и 6,5% соответственно.

В результате годовой уровень базовой инфляции продолжил тенденцию к замедлению и снизился до 11,5%.

Инфляционные ожидания населения в ноябре незначительно снизились, а ожидания субъектов предпринимательства, напротив, выросли. По ряду направлений предпринимательской деятельности рост инфляционных ожиданий связан с необходимостью дополнительных затрат из-за перехода на альтернативные виды топлива, либо с вероятностью сокращения объемов производства по причине нестабильного доступа к традиционным видам энергии (природный газ, электроэнергия) в зимний период.

Экономическая активность

По итогам 10 месяцев ряд основных индикаторов социально-экономического развития продолжил демонстрировать улучшение. Снижение объемов промышленного производства составило 1,6% (против 2,7% по итогам января-сентября), восстановились положительные темпы розничного товарооборота на уровне 1,2%. Прирост объёмов производства в секторе услуг и строительства зафиксирован на уровне 2,2% и 9,1%, соответственно.

На краткосрочном прогнозном горизонте рост экономики будет все еще ниже потенциала, что связано с более постепенным оживлением спроса и предложения, а также более длительным периодом возврата отдельных секторов экономики к работе на полную мощность.

Оперативные индикаторы экономической активности указывают на тенденцию к постепенному восстановлению. Общее количество транзакций через банковскую платежную систему в октябре выросло на 7,3%, а в ноябре — на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

В ноябре в сфере торговли и платных услуг объемы поступлений денежной выручки составили 14,3 трлн сумов, что на 1,4% меньше октябрьского показателя, но в то же время это на 11,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно предварительным расчетам, ожидаемый по итогам 2020 года реальный рост ВВП составит около 1−1,5%.

Денежно-кредитные условия

В ноябре в экономике сохранялись положительные реальные процентные ставки. Средневзвешенная процентная ставка межбанковского денежного рынка составила 14,1% и формировалась в границах процентного коридора с положительным спредом к основной ставке.

Вместе с тем в экономике продолжилось относительное смягчение денежно-кредитных условий под влиянием принятых решений по снижению основной ставки, внедрению механизма приемлемых ставок, послаблению механизма обязательного резервирования и расширению лимитов денежно-кредитных операций Центрального банка по предоставлению ликвидности.

Средневзвешенные ставки по кредитам в национальной валюте в октябре снизились до 19,2%. Ставки по депозитам юридических лиц в национальной валюте формировались на уровне 14,2%, а физических лиц — 17%.

Сохранилась положительная динамика роста депозитов банковской системы. За период января-ноября общие депозиты в национальной валюте увеличились на 16%, в том числе физических лиц — на 22,5%.

За январь-ноябрь коммерческие банки выдали 112,2 трлн сумов кредитов и рост остатка кредитов в экономике составил 32,1% (67 трлн сумов).

C момента корректировки курса сума в апреле динамика обменного курса характеризуется умеренно низкой волатильностью и складывается, в основном, под влиянием внутренних фундаментальных факторов спроса и предложения иностранной валюты. В ноябре уровень девальвации составил около 0,6%, а с начала года — 9,7%.

При формировании курса сума основным драйвером стал тренд спроса на иностранную валюту. Снижение экспортных поступлений в условиях пандемии было компенсировано ростом цены на золото и соответствующим увеличением объемов интервенций Центрального банка с сохранением принципа нейтральности золотовалютных резервов, а также использованием средств в иностранной валюте антикризисного фонда.

С учетом этого в условиях локдауна курс формировался относительно стабильно (за исключением апреля), а в период восстановления экономической активности с проявлением отложенного спроса на иностранную валюту наблюдалось некоторое ускорение девальвации. В частности, в посткарантинный период августа-ноября курс национальной валюты обесценился на 2,2%.

По итогам ноября реальный эффективный обменный курс сума сформировался ближе к фундаментальному тренду, сократив свой положительный разрыв. Дальнейшее снижение уровня инфляции в следующем году будет в большей степени влиять на сохранение реального эффективного обменного курса около своего равновесного значения.

Прогнозы и риски

В ближайшие месяцы сохраняется низкая вероятность преобладания проинфляционных рисков в экономике.

Основные риски связаны с краткосрочными тенденциями на продовольственных рынках. Одним из проинфляционных рисков в ближайшей перспективе является рост цен на продовольственные товары, вызванный сезонными факторами, а также условия конкуренции и конъюнктура мировых рынков продовольствия.

В связи с этим важное значение будет иметь стабильное предложение товаров на внутреннем рынке. При этом имеется возможность снижения цен на потребительские товары первой необходимости путем послабления тарифных и нетарифных ограничений на них, считает ЦБ.

«Определенное давление на рост цен в отдельных отраслях может оказывать повышение затрат, связанное с временной остановкой производственных процессов, в связи с перебоями в подаче энергии для производителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдается ускорение темпов кредитной нагрузки в экономике (соотношение кредитов в экономике к ВВП). По итогам года ожидается рост данного показателя до 48−50% к ВВП. В конце 2017 года данный показатель находился в диапазоне 35−37% к ВВП.

Годовой уровень инфляции по итогам 2020 года ожидается в пределах 11−11,5% (в октябре ЦБ прогнозировал 11−12,5%). Согласно базовому прогнозу, ее уровень в 2021 году снизится до 9−10%.

«При этом Центральный банк продолжит тщательное изучение характера факторов и рисков инфляции под влиянием внешних и внутренних условий и будет принимать соответствующие решения по основной ставке исходя из динамики прогноза по инфляции», — говорится в заключении сообщения.