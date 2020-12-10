Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и и общественного здоровья Узбекистана получила от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 16 автомобилей. Они предназначены для региональных управлений санитарно-эпидемиологической службы и будут использоваться для повышения качества мониторинга своевременной вакцинации детей по всей стране, сообщила пресс-служба Минздрава.

Автомобили были приобретены при поддержке ЮНИСЕФ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации для совершенствования национальной программы вакцинации Узбекистана. Сейчас в национальный календарь прививок включено 13 вакцин, а охват населения вакцинацией составляет 99%.

ЮНИСЕФ также помогает Минздраву в строительстве складов для вакцин, закупке и установке холодильных камер, морозильников и холодильников и транспортных средств для перевозки вакцин. Помимо этого, была разработана информационная система управления логистикой вакцин.

«Справедливое распределение вакцин для детей стало неотложной задачей, и поддержка, оказанная сегодня, и передача автомобилей в регионы — это важный шаг к обеспечению доставки качественных вакцин во все области страны» — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.